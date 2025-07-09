240 مشاركة من 24 دولة في جائزة الإمارات للطاقة

اختتمت جائزة الإمارات للطاقة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي، مرحلة التقديم لدورتها الخامسة تحت شعار «تعزيز الحياد الكربوني» بتسجيل 240 مشاركة من 24 دولة، مؤكدة مكانتها البارزة كونها منصة عالمية لدعم التحول في قطاع الطاقة والاستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: «يؤكد الإقبال الكبير والمتميز، الذي شهدته الدورة الخامسة للجائزة مكانتها المتنامية كونها منصة عالمية رائدة في مجال الطاقة المستدامة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تشجيع الابتكار والتكنولوجيا في خدمة الإنسانية.

ويعكس الزخم الدولي في المشاركات الثقة التي تحظى بها الجائزة على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الفاعل الذي تلعبه في تحفيز الابتكار، وتبني أفضل الممارسات في مجال الطاقة النظيفة.

حيث يتماشى التنوع النوعي والجغرافي للمشاركات مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام، ويدعم أهداف دولة الإمارات الاستراتيجية في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050».

وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة: «لقد لمسنا هذا العام إقبالاً دولياً، لافتاً يعزز من رسالة الجائزة كونها منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات في قطاع الطاقة المستدامة.

مشيراً إلى أن التنوع في الجنسيات والقطاعات ونوعية المشاريع يدل على أن جائزة الإمارات للطاقة تجمع مختلف الممارسات الفعالة من أنحاء العالم، وتسهم في دفع جهود التحول المستدام، من خلال مشاريع ذات جدوى تقنية واقتصادية وبيئية ملموسة».

وتوزعت المشاركات على الفئات العشر للجائزة، بشكل يعكس التنوع الكبير في طبيعة المشاريع والمبادرات المقدمة، فقد استحوذت فئة البحث والتطوير على النصيب الأكبر من الطلبات.

حيث سجلت 60 مشاركة من مراكز بحثية ومؤسسات متخصصة، ما يؤكد الاهتمام المتنامي بتطوير حلول تقنية مبتكرة في مجال الطاقة، تلتها فئة التعليم وبناء القدرات بـ29 مشاركة ركزت على البرامج التدريبية والمبادرات التوعوية، ما يدل على تصاعد دور المعرفة والتأهيل المجتمعي في دعم التحول المستدام.

وشهدت فئة كفاءة الطاقة للقطاع العام إقبالاً واضحاً من الجهات الحكومية بتسجيلها 25 مشاركة، في حين استقبلت فئة الموهوبين الشباب في مجال الطاقة 24 مشاركة، عكست مستوى الوعي العالي بين الشباب ودورهم المتصاعد في هذا القطاع الحيوي.

منصة عالمية رائدة تحفّز على الابتكار والتكنولوجيا في خدمة الإنسانية

أحمد المحيربي:

دفع جهود التحول المستدام من خلال مشاريع ذات جدوى تقنية واقتصادية وبيئية