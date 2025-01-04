شرطة دبي تدعو لاتباع إرشادات السلامة المرورية

دعت القيادة العامة لشرطة دبي مستخدمي الطرق إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الأجواء الماطرة لضمان السلامة، مع متابعة النشرات والتنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية.

وشددت على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة كالوديان والمناطق المعرضة للتجمعات المائية واتباع إرشادات السلامة المرورية، ونوهت من خلال رسائل تحذيرية على صفحتها عبر منصة إكس، إلى الالتزام بسرعة منخفضة والمحافظة على مسافة آمنة بين المركبات، ودعت لقيادة آمنة أثناء الأمطار إلى اتباع الإرشادات وإجراءات السلامة للمساهمة بالحد من الحوادث المرورية ومنها استخدم المصابيح الأمامية ذات الإضاءة المنخفضة لتحسين الرؤية وتجنب انعكاسات الضوء، وفحص المكابح للتأكد من سلامتها بعد عبور المناطق المغمورة بالمياه، وتفقد مساحات الزجاج للتحقق من كفاءتها قبل الانطلاق لتأمين رؤية واضحة.