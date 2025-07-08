"طرق دبي" تخصص 15 استراحة لسائقي دراجات التوصيل

خصصت هيئة الطرق والمواصلات 15 استراحة جديدة مكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، موزعة على عدد من المحطات الحيوية للحافلات والمترو في إمارة دبي، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة وتوفير الخدمات وسبل الراحة لهذه الفئة خلال فترة تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال، التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً، والتي بدأ تطبيقها وتستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

وجاء تنفيذ الاستراحات المؤقتة لسائقي الدراجات، استكمالاً لجهود الهيئة في تنفيذ مبادرة الاستراحات المكيفة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، التي تضمنت تنفيذ 40 استراحة مكيفة في السابق، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في الإمارة، رُوعي في تصميمها الخارجي الحد من تأثير أشعة الشمس داخلها وتوفير العزل المناسب دون حجب الرؤية، ورُوعي أيضاً في داخلها توفير العديد من الخدمات وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم مثل: موزع مياه، ومنطقة لشحن الهواتف المحمولة كما روعي توفير عدد كافٍ من المواقف المخصصة للدراجات النارية بجانب كل استراحة، وغيرها من الميزات، التي تساهم في رفع مستوى سعادتهم وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

كما زُودت الاستراحات المؤقتة الجديدة بنحو 7500 وجبة من قبل "بنك الإمارات للطعام"، بالتعاون مع شركة "ديليفرو" بهدف توفير وجبات مجانية لسائقي توصيل الطلبات، وذلك تقديراً لجهودهم اليومية في خدمة المجتمع ودورهم الحيوي في دعم اقتصاد الإمارة ومواكبة النمو الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات.

ونُفذت الاستراحات الجديدة في محطات الحافلات: سوق الذهب، السطوة، الجافلية، عود ميثاء، ومحطات المترو: إي آند مخرج 1، القصيص مخرج 1، القصيص مخرج 2، أبراج الإمارات مخرج 1، سوق التأمين مخرج 2، سنتربوينت مخرج 1، الفرجان مخرج 1، الخليج التجاري مخرج 2، مركز دبي للسلع المتعددة مخرج 2، بنك أبوظبي التجاري مخرج 2 وبرجمان مخرج 4.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات حرصها على توفير البيئة الآمنة والمريحة لتسهيل عمل سائقي دراجات توصيل الطلبات، وتعزيز السلامة المرورية لديهم، لا سيما مع النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة، لتلبية احتياجات الجمهور من البضائع.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت بوضع منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان تميز الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تم تطوير اشتراطات وضوابط مزاولة النشاط وغيرها من المبادرات للمساهمة في تحقيق مستهدفات المؤشرات الخاصة بقطاع توصيل الطلبات.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم فئة السائقين الذين يشكلون العمود الفقري لقطاع التوصيل، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دورهم، إلى جانب الحد من هدر الطعام عبر إعادة توزيع الفائض بطريقة منظمة وآمنة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الاستدامة والشراكة مع القطاع الخاص.

يُجسِّد بنك الإمارات للطعام نموذجاً متكاملاً للنهج الإنساني الذي أرست دعائمه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والذي يضع العمل الخيري والتكافل المجتمعي في صميم مسيرة التنمية المستدامة، وإننا في بنك الإمارات للطعام نؤمن بأن إيصال الطعام لمستحقيه ليس مجرد مبادرة خيرية، بل هو واجب إنساني وأخلاقي يعكس قيم العطاء والتضامن التي تقوم عليها دولة الامارات.