شرطة دبي تضبط شاباً قاد مركبته بتهور على كتف الطريق

بعد سلوك ينطوي على تهور واستهتار بأرواح الآخرين، تمكنت شرطة دبي من ضبط شاب آسيوي، ظهر في مقطع فيديو متعمّداً القيادة بطيش وتهور، متجاوزاً المركبات من كتف الطريق بسرعة جنونية، ومعرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق لخطر جسيم.

وصرح اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن الدوريات المرورية باشرت فوراً بمتابعة المقطع المصور الذي أظهر السائق وهو يقود مركبته بسرعة مُفرطة وتهوّر بالغ.

وأوضح سعادته أن هذه السلوكيات الخطرة تمثل تحدياً صارخاً للقانون واستهانة بأرواح الناس، مُشدداً على أن نشر هذه المقاطع يحرض الآخرين على تقليدها، مما يؤدي إلى انتشار مظاهر القيادة المتهورة، مؤكداً أن هذا السلوك الخطير لا يقتصر فقط على كونه مخالفة مرورية جسيمة، بل يمثل أيضاً تحريضاً غير مباشراً على تكرار هذه السلوكيات من قبل فئات مراهقة أو غير مدركة لخطورة تقليد مثل هذه التصرفات، لافتًا إلى أن نشر مثل هذه المحتويات يضر بالمجتمع ويقوّض الجهود المبذولة في تعزيز الثقافة المرورية.

وأضاف سعادته أن الفرق المُختصة في الإدارة العامة للمرور نجحت في تحديد هوية السائق وضبطه في وقت قياسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بما في ذلك حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة، إضافة إلى إحالة السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أن هذه التصرفات تشكل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة مُستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن الإحصائيات المرورية أظهرت أن أكثر من 80% من السائقين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة كالتجاوزات الخطرة والسرعة الزائدة، كانوا طرفاً في حوادث مميتة أو أدت إلى إصابات بليغة.

ودعا مدير الإدارة العامة للمرور، أفراد المجتمع إلى دعم جهود الشرطة في تعزيز السلامة المرورية من خلال الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخطرة عبر تطبيق "عين الشرطة"، أو خدمة "كلنا شرطة" وعبر الاتصال على الرقم 901 الخاص بالمكالمات غير الطارئة، مؤكداً أن تحقيق بيئة مرورية آمنة مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف المجتمع مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء سيف المزروعي، أن شرطة دبي مستمرة في توظيف أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لرصد المخالفين ومراقبة الطرق على مدار الساعة، وستواصل حملاتها التوعوية والضبطية بالتوازي لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مُشدداً على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الطريق.