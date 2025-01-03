24.7 ألف مكالمة تلقتها شرطة دبي خلال 24 ساعة

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، من الساعة الثانية عشرة ظهراً بتاريخ الـ31 ديسمبر إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً في الأول من يناير الجاري، تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، 24 ألفاً و723 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة «999»، ومركز الاتصال «901» المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى العميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901 الذين عملوا على الرد على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأوضح العميد تركي بن فارس أن مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات تلقى على الرقم «999»، 22 ألفاً و606 مكالمات هاتفية خلال الـ24 ساعة المتزامنة مع احتفالات رأس السنة الميلادية «من الساعة الثانية عشرة ظهراً لتاريخ 31 ديسمبر إلى الساعة الثانية عشرة في الأول من يناير».

وأكد الرائد يعقوب السرواش، مدير مركز الاتصال 901 في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أن المركز استقبل تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2117 مكالمة هاتفية، بينما تعامل الموظفون في خدمات الدردشة الإلكترونية مع 398 محادثة مع مختلف أفراد المجتمع.

الجدير ذكره أن الرقم 999 مخصص للحالات الطارئة، بينما الرقم 901 في مركز الاتصال مخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير.