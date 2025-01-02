"طرق دبي" تنجز تحسينات مرورية في مدرسة ريبتون بمنطقة ند الشبا ومدرسة الخليج الدولية بالورقاء

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات تحسينات مرورية في مدرسة ريبتون بمنطقة ند الشبا ومدرسة الخليج الدولية بمنطقة الورقاء، حيث تم تنفيذ مواقف إضافية بسعة تبلغ حوالي 150 موقفاً لكل من المدرستين، بالإضافة إلى تأمين المداخل والمخارج لساحات المواقف الجديدة، وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية وتسهيل دخول وخروج المركبات خلال مرحلة نزول وصعود الطلبة في تلك المناطق الدراسية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات المرورية في خفض الازدحامات وتقليص زمن التأخير بمعدل يتراوح ما بين 35% إلى 50%.

وتسعى الهيئة جاهدة إلى تعزيز كفاءة وانسيابية شبكة الطرق وتحديداً في المناطق المدرسية، بما يوازي النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها دولة الامارات وإمارة دبي على وجه التحديد، ولخدمة مرتادي الطريق من الطاقم التدريسي وسائقي الحافلات وذوي الطلبة من قائدي المركبات، مما يضمن السلامة لجميع مستخدمي الطريق في شوارع دبي.

وأفادت الهيئة أن التحسينات المرورية المنفذة شملت رفع سعة مواقف مدرسة ريبتون في منطقة ند الشبا بنسبة 100% ليبلغ عددها الإجمالي 300 موقفاً، فيما عززت الهيئة الطاقة الاستيعابية لمواقف مدرسة الخليج الدولية في منطقة الورقاء بنسبة 125% ليصل مجموعها الكلي 270 موقف للمركبات، حيث تعكس هذه الزيادة التزام الهيئة التطوير المستمر في قطاع البنية التحتية بدبي، ومواكبة النمو المستدام للإمارة، وتحقيق الرخاء والسعادة للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة.

وشملت الأعمال المرورية تنفيذ مسارات ومعابر متكاملة وآمنة للمشاة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إرشادية وعلامات أرضية ووسائل تهدئة مرورية في المناطق الدراسية وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وذلك لتحقيق تعزيز مستويات السلامة المرورية لمرتادي المدارس، السكان المجاورين لتلك المناطق.