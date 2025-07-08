18000 مستفيد من البرامج المعرفية لـ«إسلامية دبي»

كشفت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في إحصاءات نصف سنوية لمراكز البرامج المعرفية الإسلامية لعام 2025 عن أن عدد المستفيدين من رياض القرآن الكريم والدورات العلمية والأنشطة المجتمعية بلغ ما يقارب 18000 مستفيد، توزعوا على برامج تعليمية وتربوية متنوعة، بإشراف فريق إداري وتعليمي يتألف من 19 موظفة إدارية و54 معلمة.

وصرّحت شيخة المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، بقولها: نعتز في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بهذه النتائج المشرفة، التي تعكس التزامنا بتقديم برامج تعليمية ومعرفية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتنسجم مع توجيهات القيادة في ترسيخ القيم الإسلامية .