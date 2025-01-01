«إقامة دبي» تحتفل بالقوى العاملة بفعاليات متنوعة وسحوبات قيمة

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي النسخة الجديدة من احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي 2025 تحت شعار «نحتفل بإنجازاتكم، نبني المستقبل»، في منطقة القوز، واستهدفت الفعاليات المصاحبة للحفل تكريم العمال الذين كان لهم دور جوهري في بناء الإمارة ونهضتها.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة: «تعكس هذه الفعالية امتنان دبي لكل يد أسهمت في مسيرتها التنموية. نهدف من خلالها إلى تعزيز روح الانتماء والاحتفاء بدور العمالة في تحقيق رؤية الإمارة الطموحة».

من جهته، قال اللواء علي بن عجيف، مساعد المدير لقطاع تنظيم العمل، إن تنظيم هذه الفعالية جاء في إطار التزام الإدارة الدائم بتقدير جهود العاملين، مشيراً إلى أهمية توفير تجربة مميزة تعكس قيم التآلف والإنسانية التي تميز دبي كمدينة عالمية.

وحرصت اللجنة المنظمة على توفير أعلى معايير السلامة للحضور من خلال خطط أمنية متكاملة شملت أكثر من 450 حاجزاً تنظيمياً، و30 عنصراً أمنياً، ودوريات شرطة بالتعاون مع الدفاع المدني وهيئة دبي لخدمات الإسعاف، كما تم تجهيز الموقع بمدرجات اتسعت لأكثر من 1,428 مقعداً لضمان راحة المشاركين.

وتضمن الحدث برنامجاً غنياً بالأنشطة الترفيهية، حيث انطلقت فعالياته ظهر الأمس وحتى منتصف الليل، باستعراضات عالمية إلى جانب عروض بهلوانية وتفاعلية، واختتمت بعرض خلاب للألعاب النارية احتفاءً بدخول العام الجديد، في أجواء تعكس الأهمية التي توليها دبي للعمالة ودورها المحوري.

وفي لفتة تقديرية، تم السحب على جوائز قيّمة شملت سيارات، سبائك ذهبية، هواتف ذكية، سكوترات كهربائية، وتذاكر سفر، بدعم من الرعاة «دو»، السوق الحرة بدبي، شركة إلينغتون العقارية، بالإضافة إلى عدد من المساهمين البارزين.