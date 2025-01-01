19 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ «الأعمال الخيرية العالمية» في 2024

قدم بنك دبي الإسلامي العام الماضي نحو 19 مليون درهم لدعم مشاريع خيرية متنوعة لهيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان، شملت بناء المنازل لمنكوبي الزلازل في إندونيسيا، والمساهمة في مشاريع التدفئة الشتوية من خلال حملة «دثروني» التي غطت دول البوسنة، وكوسوفو، والأردن، ومصر، وقيرغيزيا، إضافة لدعم مشاريع التعليم والسكن وتفريج كرب الغارمين ومشاريع خيرية أخرى داخل الدولة.

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة الأمين العام للهيئة إن هذه الجهود تعكس دور بنك دبي الإسلامي كشريك استراتيجي إلى جانب دور شركاء النجاح، في ترسيخ أسس التكافل الاجتماعي وتقديم العون للمحتاجين الذين تجاوز عددهم 4500 مستفيد داخل الإمارات وخارجها.

وأكد أن الهيئة تسعى لتعزيز شراكاتها في ميادين العطاء لتشمل مختلف الحملات والمواسم، معلناً عن الاستعداد لاستقبال حملة رمضان بعدد من الشراكات المهمة التي ستعزز ريادتها، ومنها اتفاقيات تعنى بالتبرعات العينية للدول الفقيرة مثل الملابس والتمور، وأخرى تتضمن تقديم آلاف وجبات الإفطار وذبائح الصدقات للصائمين في أشد المناطق حاجة.