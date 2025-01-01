حمدان بن محمد: كل عام والإمارات بخير وتقدم ونجاح





أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تجديد العهد بالعمل بكل إخلاص وعزيمة، لتبقى دبي دُرةَ مدن العالم، ولتظل الإمارات نموذجاً في صناعة المستقبل.

وقال سموه عبر حسابه في "انستغرام": "مع بداية العام الجديد، نسأل الله أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركة والازدهار لبلادنا والعالم".

واضاف: "عام جديد نجدد فيه العهد والوعد لقيادتنا وشعبنا بالعمل بكل إخلاص وعزيمة، لتبقى دبي دُرةَ مدن العالم، ولتظل الإمارات نموذجاً في صناعة المستقبل والطموحات التي لا تعرف حدوداً. كل عام والإمارات بخير وتقدم ونجاح... وكل عام والعالم بخير".