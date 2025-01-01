3500 مستفيدة من مبادرة «لمة الفريج» في دبي

نجحت مبادرة «لمة الفريج» المبادرة المجتمعية التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في الربع الثالث من العام الماضي، في تحقيق نتائج متميزة منذ انطلاقها، إذ تم تنظيم العديد من الفعاليات التي استفادت منها نحو 3500 مستفيدة.

وشهدت الفعاليات التي تم تنظيمها في المراكز الثقافية الإسلامية في «المزهر وأم الشيف وند الشبا للنساء»، إقبالاً كبيراً من رائدات الأعمال الإماراتيات، حيث بلغ عدد المشاركات أكثر من 34 رائدة أعمال بإجمالي عدد مستفيدات أكثر من 700 مستفيدة، حيث تم توفير منصات لعرض مشاريعهن التجارية والابتكارية.

وأولت المبادرة اهتماماً خاصاً للأطفال من خلال تنظيم ورش عمل تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية والاجتماعية، وتعزز قدرتهم على التعاون والعمل الجماعي، حيث بلغ عدد الأطفال المشاركين في هذه الورش أكثر من 45 طفلاً.

ونظمت «لمة الفريج» 7 ورش تدريبية متخصصة تركز على تطبيقات الدائرة كتطبيق «دلوك» لمواقيت الصلاة وغيرها من البرامج التي تعمل على تنمية مهارات المشاركات في مجالات التكنولوجيا، باستفادة عامة بلغت أكثر من 2300 شخص، كما تم تنظيم 4 ورش مسائية استفاد منها أكثر من 40 مشاركة يومياً، لتوفير فرص تعلم مرنة تساعدهن في تطوير مهاراتهن العملية.

وقالت شيخة سلطان المري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية في الدائرة، «إن التجاوب الإيجابي للمة الفريج يعكس التزام الدائرة بتوفير بيئات تعليمية مبتكرة تسهم في تطوير المجتمع وتمكين الأفراد، حيث لعبت المراكز المجتمعية المذكورة دوراً محورياً في تفعيل هذه المبادرة من خلال تقديم مساحات تعليمية وثقافية تدعم تبادل الخبرات وتطوير المهارات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دورها في تعزيز الهوية الوطنية وتوفير فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع».

وتستمر المبادرة في تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، وترسيخ دورها الفاعل في تحقيق التطور المهني والاجتماعي، كمنصة مجتمعية تفاعلية تجمع بين الترفيه والتعليم.