دبي تبهر العالم في احتفالات 2025

احتفلت مدينة الأحلام، دبي، برأس السنة الميلادية 2025 في استعراض لافت ومذهل أبهرت به العالم، وودعت عام 2024 بأناقة وفخر.

وشهدت هذه اللحظات الساحرة إطلاق ألعاب نارية رائعة لأكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية في 36 موقعاً استراتيجياً.

وتابع هذه الألعاب ملايين المشاهدين عبر أرجاء العالم وكذلك شهد هذا الاحتفال المليوني حضوراً لافتاً تمثل في مواقع الاحتفال أو الأماكن القريبة.

ومن أبرز المواقع التي استضافت العروض، برج خليفة، وبرواز دبي، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية، وفندق جميرا بيتش "مجموعة جميرا"، وحي دبي للتصميم، وبلو ووتر "ذا بيتش جي بي آر"، والسيف، ودبي فيستيفال سيتي، ودبي باركس آند ريزورت، وحتا، وشاطئ "جيه 1 لامير".