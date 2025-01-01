نيابة دبي: شعبة الترجمة تنجز 5185 مستنداً في 2024

أكدت النيابة العامة في حرصها على توفير مترجمين مهنيين قضائيين مؤهلين لتوفير الترجمة القضائية للأقوال الشخصية والمستندات التحريرية والتسجيلات الصوتية المتعلقة بالدعاوى بكفاءة تامة ومهارة وأمانة وبدقة، وخلو من الأخطاء وفقاً لأعلى معايير الجودة لكافة الوحدات التنظيمية.

وأوضحت النيابة أن شعبة الترجمة تأسست منذ قرار إنشاء النيابة العامة في 1992، إذ تم تعيين عدد من المترجمين المؤهلين يجيدون بطلاقة اللغات الأكثر شيوعاً وفقاً للجاليات الأكثر وجوداً في الدولة، مثل «الإنجليزية والأوردية والهندية والفارسية والبنغالية والملبارية والروسية والبشتو والتاميلية»، أما اللغات الأخرى فيتم الاستعانة بالمترجم المعتمد من السفارات والقنصليات والهيئات الدبلوماسية ومكاتب الترجمة المعتمدة لتلك اللغات.

ومنذ بداية إنشاء الشعبة حرصت القيادة الرشيدة في النيابة على توفير كافة السبل والبرامج والأجهزة الإلكترونية لتقديم خدمة سريعة وعالية الجودة، منها أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وبرامج الترجمة الإلكترونية لكافة المترجمين. «كما تم تطوير برامج استدعاء المترجم وطلبات الترجمة التحريرية و«العمل الإضافي» للمترجمين و«التحقيق والتقاضي عن بُعد»، الذي أسهم في استمرارية أعمال النيابة دون انقطاع،.

وأقرت نيابة دبي آليات العمل وتقديم الخدمة والأهداف والمؤشرات لقياس سرعة تقديم خدمة الترجمة، منبثقة من المؤشر الاستراتيجي لها (سرعة التحقيق والاتهام والتصرف/ التحقيق والاتهام/ الترجمة القضائية) بحيث يتم توفير المترجم - مرتب الشعبة - لعضو النيابة في التحقيقات خلال 10 دقائق، حيث وصلت نسبة الاستجابة لهذا المؤشر في 2023 إلى 98.4 %، فيما بلغت نسبة رضا أعضاء النيابة عن الترجمة في العام نفسه إلى 98.5 %.

وبلغت إحصائية الترجمات التحريرية بعدد المستندات التي وردت إلى الشعبة، وتم إنجازها بالكامل بنسبة 100 % في الموعد المحدد، حيث وصلت العام الماضي إلى نحو 5335 مستنداً، و5185 مستنداً حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت طلبات الترجمات الشفوية العام الماضي 4980 طلباً، منها 2013 طلب ترجمة إلى اللغة الهندية / الأوردو 1540 طلب ترجمة للغة الانجليزية.

وحرصاً من قيادة نيابة دبي وإدارة خدمات القضايا على السعي الدائم لسعادة الموظف، فقد تحقق مؤشر سعادة موظفي شعبة الترجمة عن عام 2023 نسبة 99.9 %. كما حصلت النيابة العامة بدبي وهي الأولى على مستوى العالم كدائرة قضائية تحصل على (المواصفـة العالميـة لنظام ايزو الترجمة (17100:2015)) منذ عام 2017 ويتم تجديدها سنوياً دون أي إجراء تصحيحي أو ملاحظات.

وفي ظل سعي نيابة دبي الدائم لتقديم مبادرات استباقية تلائم احتياجات أصحاب الهمم وتوفر عليهم الوقت والجهد والسعي لدمجهم في المجتمع، فقد أضافت إلى باقة خدماتها خدمة الترجمة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، بهدف تلبية متطلبات جميع متعامليها بأفضل وأحدث الوسائل الممكنة.