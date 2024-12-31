«دبي للإعلام».. تغطية حصرية ومميزة لاحتفالات رأس السنة

أعلنت «دبي للإعلام» عن انتهاء تحضيراتها الخاصة باحتفالات العام الجديد 2025، التي ستشهدها إمارة دبي مساء اليوم الثلاثاء، وحتى صباح الغد 1 يناير 2025.

وستقوم عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية والرقمية بتقديم تغطية حصرية ومميزة لاحتفالات العام الجديد في دبي، بهدف نقلها إلى العالم بأفضل صورة من خلال شبكة واسعة من المراسلين، بالإضافة إلى استوديوهات حديثة تمت إقامتها في العديد من وجهات الإمارة .

وستنقل الشبكة الاحتفالات من 8 مواقع أبرزها منطقة برج خليفة، المبنى الأطول في العالم، والقرية العالمية، ومنطقة برج بارك الواقعة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومنطقة السيف، وبرواز دبي، وبرج العرب، وذا بوينت في جزيرة نخلة جميرا..وغيرها من المواقع الحيوية في الإمارة.

كما خصصت «دبي للإعلام» 5 عربات نقل خارجي و 33 كاميرا ، و 12 طائرة بدون طيار ، بالإضافة إلى 150 موظفاً لاستقبال الحدث المهم الذي يترقبه الملايين من مختلف أنحاء العالم.

وستقدم «دبي للإعلام» سلسلة من التقارير والتغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي تعكس استعدادات دبي لإبهار العالم بما تقدمه من عروض وألعاب نارية مميزة في كل وجهاتها ومعالمها الرئيسية، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات والحفلات الضخمة.