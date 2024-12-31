«طرق دبي» تبحث الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي في النقل والمواصلات

نظمت إدارة الشؤون القانونية بقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي المنتدى القانوني تحت عنوان «الجوانب القانونية للذكاء الاصطناعي في استخدام النقل والمواصلات» لمناقشة الجوانب المختلفة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في النقل والمواصلات.

ويعتبر هذا المنتدى القانوني الخامس الذي تنظمه الهيئة لمناقشة التحديات القانونية المستحدثة في مجال استخدامات تكنولوجيا وسائل النقل الذكي.

وأكد شهاب حمد بوشهاب، مدير إدارة تنفيذي الشؤون القانونية بالقطاع، أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ودوره في وسائل النقل والمواصلات، مضيفاً: «يعتبر المنتدى استشرافاً للعملية التشريعية، التي تصب في الذكاء الاصطناعي في النقل والمواصلات.

حيث سيتم التركيز على التحديات التي يفرضها الواقع، مستعينين في ذلك بالدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، وتحديث المنظومة التشريعية من خلال إعداد ومراجعة جميع التشريعات ذات الصلة لتكون مرنة وتحاكي الواقع وتتواءم مع المستقبل، وذلك من خلال وضع التشريعات الداعمة للذكاء الاصطناعي ووضع الغطاء التشريعي لها».

إطار تشريعي

وناقش المنتدى أهمية الإطار التشريعي للمركبات ذاتية القيادة، الذي بدأ بتشريعات التجربة التشغيلية عند إصدار القانون رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم تشغيل هذا النوع من المركبات في إمارة دبي، الذي جعل من الإمارة مدينة ريادية وسباقة في وضع الأطر التشريعية، التي تنظم عمل المركبات ذاتية القيادة على المستوى العالمي.

وتحدث المشاركون في المنتدى عن جهود دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لاعتماد حلول وتطبيقات المستقبل، وتحقيق الأمان الكامل عند استخدام المركبات ذاتية القيادة والإسهام في تحقيق استراتيجية الإمارة للتنقل الذكي، وأهمية تحقيق متطلبات السلامة العامة للأفراد وحماية الممتلكات عند بدء وسائل النقل الذكي مرحلة التنفيذ.

وأضاف بوشهاب: «تناول المنتدى محور التشريعات المرنة لمواجهة تطورات الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية في النقل الذكي، خاصة فيما يتعلق بمخاطر الذكاء الاصطناعي وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية، التي تترتب عن الإضرار بالأشخاص والأموال وكيفية معالجة تلك التحديات، فضلاً عن بيان الأثر القانوني في تطوير واستدامة النقل الذكي».

وأوصى المشاركون بأهمية مراقبة التطبيقات لاستيفاء السائق والمركبة للشروط القانونية لممارسة عملية النقل ذاتي القيادة، وأهمية تشريع التجارب التشغيلية في وسائل النقل الذكي، بما فيها وسيلة النقل بالتاكسي الجوي والنقل البحري.