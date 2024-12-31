«كهرباء دبي» تطور تطبيقاً ذكياً يعتمد على إنترنت الأشياء

ضمن جهود هيئة كهرباء ومياه دبي المتواصلة للاستفادة من الحلول الرقمية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية الشبكة، طوَّر مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة تطبيقاً ذكياً لأتمتة عمليات اختيار وإرسال الطواقم الميدانية بهدف الإدارة الفاعلة للإنذارات واستكشاف الأعطال وإصلاحها في الموقع.

ويعتمد الحل الرقمي الجديد على منصة إنترنت الأشياء (IoT) التي تسهم في تحسين كفاءة الاستجابة للأعطال وتقليل زمن الاستجابة إلى الحد الأدنى عبر أتمتة عملية اختيار وإرسال الفريق المختص إلى موقع العطل لضمان استعادة عمل النظام بالشكل الكامل في أسرع وقت ممكن.

إلى جانب ذلك، يتضمن الحل الجديد خاصية إنشاء التقارير في الزمن الحقيقي، بما في ذلك ملخصّات مجدولة وسجلات مفصلة للفريق الذي تمَّ إرساله، وتفاصيل العطل والإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاحه.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نواصل سعينا لنسهم في أن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم من خلال توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة وتسخير أحدث الاستراتيجيات الرقمية المبتكرة وتطوير الحلول الذكية للارتقاء بالعمليات التشغيلية والخدماتية للهيئة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأود أن أشيد بجهود الباحثين في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في دفع عجلة التقدم في الأبحاث العلمية والتطبيقية وتطوير الحلول والأدوات الذكية التي من شأنها رفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه، بما يعكس التميز والريادة العالمية للهيئة كواحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم».

وأضاف معالي الطاير: «يشكل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة حاضنة للابتكار ومنبراً علمياً رائداً ذا إسهامات ملموسة في إثراء المجتمع العلمي والبحثي محلياً وعالمياً.

ويوفر المركز لفريق العمل أحدث التقنيات العالمية والمختبرات والمرافق المتقدمة عالمية المستوى لضمان البيئة المثالية»يشار إلى أن الهيئة جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في 12 مؤشر أداء رئيسياً في مجالات عملها، وفقاً لدراسة أجراها مؤخراً استشاري عالمي متخصص.

وفي عام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة مع حوالي 15% في أمريكا الشمالية.

وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع حوالي 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.