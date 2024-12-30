«بيت الخير» تسعد الأيتام المتميزين برحلة عمرة

دبي - البيان



نظّمت جمعية بيت الخير رحلة عمرة للأيتام المتفوقين، استمرت 10 أيام، وشملت زيارة المسجد الحرام في مكة المكرّمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، لتثقيفهم وإسعادهم والترفيه عنهم بعد أشهر الجد والدراسة التي حققوا خلالها أفضل النتائج.



وشهد عام 2024 اهتماماً لافتاً من «بيت الخير» بالأيتام الذين ترعاهم، وعددهم 903 أيتام مواطنين، ينتمون لـ361 أسرة، ويكفلهم 495 كافلاً، حيث تدير شؤونهم شعبة كفالة ورعاية الأيتام التي تنسق مع أسرهم وكفلائهم، وتهتم بشؤونهم المختلفة سواء في المنزل أو المدرسة، كما تقوم بإدارة جميع النشاطات الخاصة بهم بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.



وتدخل رحلات العمرة ضمن مشروع «إسعاد الأيتام» الذي ينفق سنوياً حوالي مليون درهم، لتضاف إلى الدعم النقدي والغذائي الذي تقدمه «بيت الخير» لأسر الأيتام بشكل شهري، والذي تزيد قيمته عن 8 ملايين درهم سنوياً.



وتهتم الجمعية بتنظيم فعاليات ترفيهية وتثقيفية للأيتام بهدف إسعادهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعميق انتمائهم لوطنهم ومجتمعهم، حيث نظمت هذا العام رحلات ترفيهية متنوعة على مدار العام، أبرزها زيارة إلى مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ثم رحلات ترفيهية إلى عدة مراكز تجارية وسياحية، وورشة تثقيفية بالتعاون مع بلدية دبي في مدينة الطفل بحديقة الخور، وغيرها من الفعاليات والنشاطات المفيدة.