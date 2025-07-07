«دبي الخيرية» تدعم مبادرة «طبتم وطاب ممشاكم»

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن دعمها لمبادرة «طبتم وطاب ممشاكم»، التي تنظم من خلالها وزارة الأسرة رحلة لمجموعة من الأطفال المواطنين لأداء مناسك العمرة في الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يوليو الجاري، بهدف منحهم فرصة فريدة للنمو الروحي، والتعلم من خلال تجربة إيمانية عميقة، وذلك في إطار سعيها للارتقاء بالجيل الناشئ، وتعزيز تجاربهم الإنسانية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمبادرة، والذي عقد بمقر وزارة الأسرة في عجمان، بحضور عبدالعزيز إبراهيم، رئيس قسم الدمج المجتمعي بوزارة الأسرة، وخالد الشحي، أخصائي حماية حقوق الأسرة بالوزارة، وعادل مطر، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، و12 من الأطفال الناشئة المشاركين بالمبادرة، والذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، إضافة إلى الفريق الإشرافي، وتم خلال اللقاء التعريف بمسار الرحلة ودور الوزارة وتحضيراتها من أجل تنفيذ المبادرة، التي تنظمها للعام الثاني على التوالي.

وأشاد عادل مطر، عضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية، بالتعاون المثمر والبنّاء مع وزارة الأسرة في إنجاح هذه المبادرة، وقال: «نحن في دبي الخيرية نؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية هي جوهر التنمية المستدامة في أي مجتمع. ونعتبر أنفسنا شركاء أساسيين في بناء مستقبل أبنائنا، وهذا لا يقتصر على الدعم المادي فقط، بل يتعداه إلى توفير الفرص، التي تصقل شخصياتهم، وتغذي أرواحهم».