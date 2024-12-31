2025 العالم يستقبل العام الجديد في الإمارات

تتجه أنظار الملايين حول العالم، اليوم، إلى دولة الإمارات لمتابعة البرامج والفعاليات الاحتفالية بليلة رأس السنة الميلادية 2025، لا سيما عروض الألعاب النارية التي تشهدها أغلب إمارات الدولة.

وتعد عروض الألعاب النارية التي تنظمها الإمارات، وتحديداً ليلة رأس السنة، عاملاً مهماً في جذب الزوار العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، كما تعكس فخامة وضخامة هذه العروض مدى العناية الخاصة التي توليها دولة الإمارات لصناعة الترفيه.

ففي أبوظبي، أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد في الوثبة، برنامج احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، والذي يتضمن عرضاً ضخماً للألعاب النارية يمتد لأكثر من 53 دقيقة متواصلة، لتحقيق رقم قياسي في طول واستمرارية ومدة وتشكيلات العرض.

ويسبق عرض الألعاب النارية الكبير، عروض تبدأ عند الساعة 11:40 مساءً ولمدة 20 دقيقة متواصلة، تشارك فيها 6000 طائرة درون لتشكيل لوحات فنية متحركة على صفحة سماء الوثبة، من بينها 3000 طائرة سترسم أكبر صورة لأول مرة على مستوى العالم، إضافة لرسم لوحةً تعبر عن أماني العام الجديد.

وإلى جانب مهرجان الشيخ زايد، تشهد العديد من المواقع في أبوظبي مثل كورنيش أبوظبي، وجزيرة ياس، وجزيرة الحديريات، وغيرها من المواقع عروضا متنوعة ومذهلة للألعاب النارية.

استعدادات دبي

وتستعد دبي لإطلاق أكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية في 36 موقعاً استراتيجياً على مدار «الليلة»، لتشمل أشهر المواقع السياحية والفندقية والتجارية، مع الحرص على تلبية احتياجات جميع الزوار من مختلف الجنسيات.

وأعلنت الجهة المعنية في دبي استعداداتها المكثفة لتنظيم والإشراف على عروض الألعاب النارية المبهرة، التي ستضيء سماء الإمارة، وتقدم تجربة احتفالية آمنة وممتعة لجميع السكان والزوار، مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع المواقع.

ومن أبرز المواقع التي تستضيف العروض، برج خليفة، وبرواز دبي، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية، وفندق جميرا بيتش «مجموعة جميرا»، وحي دبي للتصميم، وبلو ووتر «ذا بيتش جي بي آر»، والسيف، ودبي فيستيفال سيتي، ودبي باركس آند ريزورت، وحتا، وشاطئ «جيه 1 لامير».

الشارقة

وتستعد الشارقة لاستقبال السنة الجديدة باحتفالية استثنائية، حيث تستضيف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عروض ألعاب نارية لمدة 25 دقيقة في ثلاث من وجهاتها وهي «واجهة المجاز المائية لمدة 5 دقائق»، و«شاطئ الحيرة لمدة 10 دقائق»، و«شاطئ خورفكان لمدة 10 دقائق»؛ حيث توفر كل وجهة مجموعة فريدة من الأنشطة الترفيهية التي تلبي تطلعات الجمهور من الأعمار المختلفة.

رأس الخيمة

بدورها، أنهت إمارة رأس الخيمة جميع الاستعدادات لإبهار العالم بعروض استثنائية خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، تتضمن الألعاب النارية وعروض طائرات الدرون المزودة بالليزر، مع محاولة تسجيل أرقام جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية؛ إذ سيستمر العرض الذي يحمل عنوان «قصتنا في السماء»، لمدة 15 دقيقة، ليصبح بذلك أطول عرض تنظمه الإمارة خلال احتفالات رأس السنة.

وينقسم العرض إلى 3 أجزاء مستلهمة من جمال الطبيعة والتراث والثقافة في الإمارة، ويختتم بعرض مميز للألعاب النارية وطائرات الدرون عند منتصف الليل.

وكانت رأس الخيمة قد سجلت من خلال احتفالات ليلة رأس السنة الماضية، رقمين قياسيين في فئتي «أطول سلسلة من الألعاب النارية المائية العائمة» و«أطول عرض لخط مستقيم من طائرات الدرون».