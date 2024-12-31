«نداء» تعزز اتصالات المهام الحرجة لتغطية الاحتفالات

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة، عن جاهزيتها الكاملة لتقديم حلول اتصالات متطورة عبر شبكاتها الرائدة لدعم احتفالات رأس السنة المرتقبة في دبي، بما يضمن تجربة سلسة ومتميزة تلبي تطلعات الجميع، وتعزز السلامة العامة في مواقع الاحتفالات.

وتستعد لنشر نظام وأجهزة الاتصالات اللاسلكية «تترا» لضمان التواصل الصوتي الآمن ونقل البيانات، ما يسهم في تحقيق تنسيق سريع وفعال بين فرق الاستجابة للطوارئ. إلى جانب ذلك، توفر شبكة نداء للجيل الرابع عالية السرعة قدرات متقدمة لنقل البيانات في الوقت الفعلي، وبث الفيديو، والمراقبة عن بُعد، ما يدعم اتخاذ قرارات مستنيرة واستجابات دقيقة.

كما يتولى مركز عمليات الشبكة التابع لنداء مراقبة الشبكة وإدارتها بشكل مستمر واستباقي لضمان اتصال سلس وحل فوري لأي مشكلات محتملة، مما يعزز الكفاءة والجاهزية لسير العمليات خلال الاحتفالات.

وقال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي للمؤسسة: «نفخر بمساهمتنا الفاعلة في هذا الحدث العالمي من خلال تقديم أنظمة اتصالات موثوقة ومتطورة تضع سلامة ورفاهية جميع المشاركين في مقدمة أولوياتنا. وبفضل خبرات فرقنا المتمرسة وحلولنا المتقدمة، نضمن أن يكون كل جانب من جوانب الاحتفالات مدعوماً باتصالات سلسة وآمنة تساهم في ضمان نجاح الحدث على أعلى المستويات».

وقد تم تصميم الإطار الشامل للاتصالات في نداء خصيصاً لدعم الفرق التشغيلية المسؤولة عن إدارة الجوانب الحيوية مثل تنظيم الحشود، وتنسيق حركة المرور، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. ومن خلال الاستفادة من خبرتها التقنية الرائدة والتزامها الراسخ بالتميز، تضمن «نداء» تنفيذ فعاليات رأس السنة الجديدة في دبي بدقة متناهية وموثوقية لا مثيل لها، مما يساهم في نجاح الحدث على أكمل وجه.