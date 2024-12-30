حمدان بن محمد يلتقي وزير الدفاع الإيطالي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، جيدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، وذلك على متن على متن سفينة أميريجو فيسبوتشي، حيث بحث سموه خلال اللقاء العلاقات المزدهرة بين الإمارات وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يدعم منظومة الأمن والسلام الإقليمي والدولي.

كما قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة للاطلاع على السفينة العريقة "أميريجو فيسبوتشي".

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت جيدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي، على متن سفينة أميريجو فيسبوتشي، وناقشنا خلال اللقاء العلاقات المزدهرة بين الإمارات وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يدعم منظومة الأمن والسلام الإقليمي والدولي. كما قمنا بجولة للاطلاع على هذه السفينة العريقة."