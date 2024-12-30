لجنة تأمين الفعاليات بدبي تدعو الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية

أكدت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، إتمام كافة الإجراءات المرورية والاستعدادات الخاصة بتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، لضمان توفير جميع سبل الراحة وتسهيل الحركة المرورية أمام زوار إمارة دبي خلال احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية.

كما أكدت لجنة تأمين الفعاليات أن شرطة دبي ستكثف من تواجدها الميداني في ليلة رأس السنة الميلادية في جميع طرق الإمارة، بهدف تأمين وتنظيم حركة السير والمرور وإغلاقها أو تحويل حركة السير إلى طرق بديلة في حالات الازدحام الشديد وتكدس المركبات، وكذلك تأمين مرور المشاة في منطقة برج خليفة، وذلك تفادياً لوقوع حوادث في مثل هذه الأحداث.

ولفتت اللجنة إلى أن العديد من مناطق الإمارة ستشهد تجمع أعداد كبيرة من الجمهور لمشاهدة عروض الألعاب النارية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الدوريات المرورية بشكل أكبر على مواقع الاحتفالات. مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات تقوم الإدارة العامة للمرور بتشكيل فرق مرورية مهامها إدارة الحركة المرورية في الطرق المؤدية إلى أماكن الاحتفالات وإغلاق الحركة في عدد من الشوارع المؤدية والمحيطة بمنطقة برج خليفة خلال ساعات الذروة.

ودعت اللجنة الجمهور إلى القدوم المبكر لمناطق الاحتفالات لتجنب الازدحام المتوقع.، واستخدام وسائل النقل العام كالمترو والحافلات المخصصة لنقل الزوار لتسهيل التنقل، ومتابعة التحديثات المستمرة حول حالة الطرق والإغلاقات عبر القنوات الرسمية لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وأخيراً الالتزام بتوجيهات رجال الشرطة وفرق العمل لضمان سلامة الجميع. متمنياً للجميع سنة ميلادية سعيدة يسودها الأمن والاستقرار.

خدمات " المفقودات والمعثورات"

وأوضحت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، أنها ستوفر 33 خيمة دعماً لأفراد الجمهور خلال فعاليات رأس السنة الميلادية بينها 19 خيمة في وسط مدينة دبي- البوليفارد، و14 خيمة في مواقع الاحتفالات الأخرى، مُشيرة إلى أن الخيم ستوفر خدمة "المفقودات والمعثورات" ليتمكن المُحتفلين من تسليم المعثورات التي عثروا عليها لإعادتها لأصاحبها، وتمكين الأشخاص ممن فقدوا أشياءهم من مراجعة الخيم وتقديم بلاغ لاستردادها حال العثور عليها.

وبينت أن "المفقودات المعثورات" متوفرة أيضاً من خلال الموقع الإلكتروني لشرطة دبي عبر الرابط التالي:

https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/hidden/lostandfound.

وبينت لجنة تأمين الفعاليات أن الخيم ستُقدم أيضاً خدمة "الاستعلامات" لأفراد الجمهور في كافة المواقع والمناطق المتوفرة فيها، وتوفير خدمة تقديم بلاغ جنائي إلى جانب تقديم خدمات الإسعافات الأولية.

901 للمكالمات غير الطارئة

وفي هذا السياق، أكدت شرطة دبي استعدادها لاستقبال المكالمات الهاتفية والبلاغات من قبل أفراد المجتمع خلال فعاليات رأس السنة الميلادية، مُشددةً على أهمية الاتصال على الرقم 901 في مركز الاتصال، والمُخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير، مشيرة إلى أن مركز الاتصال 901 يحتوي على ثلاث منصات رئيسية مُخصصة للرد على المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والتطبيقات الذكية وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين، تضم موظفين مُتخصصين في التعامل والرد على "المكالمات والاستفسارات والرسائل".

999 للمكالمات الطارئة

ودعت شرطة دبي أفراد الجمهور إلى الاتصال على الرقم 999 المُخصص للحالات الطارئة في مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، مبينةً أن المركز على أتم الجهوزية لاستقبال المكالمات والحرص على العمل بسرعة ودقة للاستجابة للحالات والبلاغات الطارئة.

"أبحر بأمان" و" SOS"

ودعت شرطة دبي الراغبين في الاحتفاء برأس السنة الميلادية عبر الوسائل البحرية إلى التسجيل في خدمة "أبحر بأمان" في تطبيقها الذكي، والتي توفر آلية سهلة وموثوقة للاتصال الطارئ وطلب الاستغاثة من خلال إدخال مُخطط الرحلة والمواقع المتوقع التوجه إليها، مؤكدةً أنه في حال تعرض أحدهم لأي حالة طارئة، ما عليه سوى الضغط على "SOS" في الخدمة لتحدد بعد ذلك شرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للعمليات ومركز شرطة الموانئ، موقع المُستخدم وتقديم الدعم والمساندة له في أسرع وقت.

3 مواقع لاحتفالات العمال في المحيصنة والقوز وجبل علي

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات بدبي، إنهاءها من تأمين 3 مواقع لاحتفالات العمال في دبي، بهدف التخفيف من الازدحامات وتسهيل متابعتهم للألعاب النارية، وإتاحة الفرصة لهم للاحتفاء بأجواء يسودها النظام والراحة، وهي المحيصنة والقوز وجبل علي، وتتضمن مدرجات لمشاهدة العروض الفنية والموسيقية والفعاليات الممتعة، ويتسع كل مدرج من مدرجاتها إلى 10 آلاف شخص، لضمان توفير أقصى درجات الراحة والانسيابية.

كما تم اختيار المواقع بعناية، وهي مزودة بمسارح للعروض وشاشات لمتابعة احتفالات رأس السنة الميلادية، والعروض النارية، وعروض غنائية وعروض فولكلورية، وجوائز كبرى.