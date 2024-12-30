فعالية ترفيهية لمتقاعدي شرطة دبي

ضمن فعاليات النسخة الثانية من مبادرة «شِتَا حتّا 2024»، وضمن مهرجان «شتانا في حتا»، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة المراسم والتشريفات في قطاع إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، فعالية ترفيهية لفئة المتقاعدين من شرطة دبي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع المتقاعدين، والاطلاع على احتياجاتهم عن كثب، وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل، وتبادل الرؤى حول سُبل تحسين جودة حياتهم، وزيادة سعادتهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

ونظمت إدارة المراسم والتشريفات فعاليات عدة في منطقة حتا للمتقاعدين من الرجال، بالتعاون مع مركز شرطة حتا، تمثلت في زيارة معالم ثقافية ترفيهية، إلى جانب توفير إقامة لمدة يوم واحد في إحدى الاستراحات، والمشي بين المزارع، وزيارة سد حتا ومهرجان بحيرة ليم، ومخيم حصن حتا، إضافة إلى ممارسة رياضة المشي.

وتعد هذه الفعاليات جزءاً من جهود شرطة دبي بمختلف قطاعاتها، لدعم المتقاعدين من موظفيها، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وتنظيم لقاءات ترفيهية وثقافية ورياضية، بهدف تعزيز التواصل مع هذه الفئة المهمة من المجتمع.