شرطة دبي تبحث استعدادات تأمين احتفالات رأس السنة

ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الاجتماع الثاني عشر لقيادات البحث الجنائي لعام 2024، وذلك بمركز شرطة الخيالة بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع البحث الجنائي ونوابهم، ومديري الإدارات الفرعية التخصصية ورؤساء الأقسام بمراكز الشرطة.

وناقش اللواء المنصوري مع الحضور أجندة الاجتماع التي تضمنت عدة مواضيع استراتيجية وأمنية، أبرزها الاستعدادات الأمنية لتأمين الفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2025.

وأكد أهمية النزول الميداني لمواقع الفعاليات ومتابعة ورصد وتوثيق الحالة الأمنية والجنائية والمرورية، منوهاً بضرورة الإسراع في إنجاز المعاملات والتقارير الأمنية والفنية.

وفي نهاية الاجتماع، كرم اللواء المنصوري مجلس روح الإيجابية، وعدداً من مرتب الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وهم خبير استشاري جوهان ويان ويسيلس، وخبير تدريب روان كويتزي، وخبير تدريب ستبفانوس جاكوبوس، والوكيل أول هاشم حسين، وذلك تقديراً لجهودهم وإخلاصهم في العمل، موجهاً شكره وتقديره إلى فرق العمل بالإدارات العامة ومراكز الشرطة والإدارات الفرعية وجميع الأقسام لدورهم في تعزيز المنظومة الأمنية بكفاءة عالية لحفظ مقدرات الوطن وصون مكتسباته، وإنفاذ القانون وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع، والكشف والحد من الجريمة وضبط مرتكبيها، كل حسب اختصاصه.