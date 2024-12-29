شرطة دبي تعزز التوعية المرورية والمجتمعية لدى الأطفال

شاركت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي ممثلة بإدارة التثقيف المروري في فعالية نظمتها مدينة الطفل، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي المروري لدى الفئات الناشئة وتنمية العلاقة الإيجابية بين الأطفال ورجال الأمن، وذلك من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية والتوعوية التي تهدف إلى غرس مبادئ السلامة المرورية بأسلوب ممتع ومبتكر.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة أن الفعالية تهدف إلى غرس قيم احترام قوانين المرور وزيادة وعي الأطفال بمفهوم السلامة المرورية، وتعزيز الثقة بين الأطفال ورجال الشرطة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة حظيت بإشادة أولياء الأمور الذين أعربوا عن تقديرهم لدور الإدارة العامة للمرور في توعية الأطفال بطريقة محببة وممتعة، حيث أبدى الأطفال تفاعلاً كبيراً وحماسة لتطبيق ما تعلموه.

وأوضح أن الفعالية شملت عروضاً قدمتها فرقة موسيقية واستعراضات مميزة للكلاب البوليسية التي أبرزت مهاراتها الأمنية أمام الأطفال، إضافة إلى تقديم عروض تفاعلية من دمية الشرطي «آمنة» التي ركزت على تعزيز قيم الأمان والسلامة المرورية وتشجيع الأطفال على تبني السلوكيات الإيجابية.

وأفاد بأن الفعالية تأتي ضمن سلسلة برامج توعوية تستهدف الأطفال في المدارس والمراكز المجتمعية، في إطار استراتيجية الإدارة العامة للمرور لتعزيز الوعي المروري والمساهمة في تكوين جيل واعٍ يلتزم بقواعد السير ويحترم دور رجال الأمن في حماية الأرواح والممتلكات.