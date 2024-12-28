تواصل العروض والتحفيضات الحصرية في مهرجان دبي للتسوق



يحتفل مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً على انطلاقه بتقديم أكبر مجموعة من عروض التسوق في مراكز التسوق المميزة والفخمة، وكذلك المتاجر والأسواق، ووجهات التجزئة في مختلف أنحاء المدينة، وتعود المفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق مرة أخرى، لتقدم عروضاً ترويجية يومية من أشهر العلامات التجارية المفضلة، حيث ستكون أمام المتسوقين فرصة شراء منتجات من علامة تجارية أو بائع تجزئة في موقع محدد، ضمن العرض الحصري، الذي يبدأ من الساعة 10 صباحاً، وحتى نفاد الكمية، وذلك طوال فترة إقامة المهرجان.



وتعد المفاجآت اليومية جزءاً من موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 2 فبراير 2025، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات لا تُقاوم، تتراوح بين 25 و75 في المئة، والاستفادة من عروض ترويجية رائعة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والجمال على مستوى العالم.



وسوف يتم الكشف عن المفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يومياً، حيث تقدم علامة تجارية واحدة عرضاً استثنائياً في متجر واحد ولمدة يوم فقط.



ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، وإينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.