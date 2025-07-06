محاضرات وورش تثقيفية لسائقي «تاكسي دبي»

نظمت إدارة التثقيف المروري في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، سلسلة من المحاضرات والورش التوعوية ضمن حملة «السرعة الزائدة»، استهدفت سائقي مؤسسة تاكسي دبي الوطني، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لنشر الثقافة المرورية والحد من الحوادث، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 35 سائقاً.

وأوضح العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، أن هذه المحاضرات والورش تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين وخفض معدلات الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة، مؤكداً أن السرعة الزائدة تعد من أبرز أسباب الحوادث الخطيرة، لما لها من تأثير مباشر في زيادة شدة الإصابات وتقليل قدرة السائق على السيطرة على المركبة.

وأشار إلى أن البرنامج التوعوي تناول عدة محاور رئيسة، من بينها مخاطر تجاوز السرعة المقررة، والتي تسهم في تقليل وقت استجابة السائق لاتخاذ رد فعل سريع إزاء مفاجآت الطريق، وإطالة مسافة التوقف اللازمة لتجنب الاصطدام، فضلاً عن زيادة قوة الصدمة عند وقوع الحادث، الأمر الذي يرفع احتمالية الإصابات البالغة أو الوفاة.

وأضاف أن المحاضرات تضمنت عروضاً مرئية وتفاعلية، بالإضافة إلى نقاشات مباشرة مع المحاضرين لتبادل الخبرات والإجابة عن استفسارات السائقين، ما ساهم في توصيل الرسائل التوعوية بشكل فعال ورفع مستوى استيعاب الحضور للمخاطر المرتبطة بالسرعة الزائدة.

وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الورش والمحاضرات بشكل دوري، مثمناً تعاون الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل والمواصلات، لما له من أثر إيجابي مباشر في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، ومؤكداً أن شرطة دبي تضع السلامة المرورية على رأس أولوياتها ضمن رؤيتها لجعل طرق دبي أكثر أماناً واستدامة.