«تنمية المجتمع» في دبي تحتفي بختام معسكر الابتكار الشتوي

احتفلت هيئة تنمية المجتمع في دبي بختام فعاليات معسكر الابتكار الشتوي 2024، الذي استمر لمدة أسبوعين في مركز البرشاء المجتمعي، وشارك فيه 40 طفلاً وطفلة من الفئة العمرية بين 7 و12 عاماً، والذي أقيم تحت شعار «التعلم والابتكار»، بهدف تعزيز تجارب الأطفال المشاركين، وإتاحة المجال لهم لتنمية مهاراتهم في التفكير الإبداعي والابتكار.

وتضمن المعسكر العديد من الأنشطة التفاعلية والأنشطة الترفيهية التي عززت مهارات الإبداع والتكنولوجيا لدى الأطفال مثل ورش العمل والتجارب العلمية التي أسهمت في تعليم الأطفال بأسلوب ممتع. كما وفر البرنامج فرصاً لتعزيز التعاون والتواصل بين الأطفال عبر العمل الجماعي.

وأوضح حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية أن الهيئة تسعى لاستثمار جميع الفرص المناسبة لتعزيز تمكين أفراد الأسرة سواء الأطفال أو الوالدين وتطوير قدراتهم العلمية والعملية والاجتماعية، بما ينعكس على المديين الطويل والمباشر في حجم مشاركتهم المجتمعية.

وقال: «يأتي معسكر الابتكار الشتوي في إطار رؤية هيئة تنمية المجتمع لتطوير مهارات الأطفال وتمكينهم من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وحرصنا من خلال هذه التجربة على توفير بيئة محفزة تجمع بين التعلم والمرح، ما يعزز التفكير الإبداعي وروح العمل الجماعي لديهم».

وتضمن الحفل الختامي، الذي أقيم في مجلس أم سقيم، تكريماً للجهات المشاركة تقديراً لدورها في إنجاح المعسكر. بما في ذلك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والقيادة العامة لشرطة دبي متمثلة في مدارس حماية للتربية والتعليم والقيادة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الطرق والمواصلات، ومن القطاع الخاص شركة «Studio Lab» و«Apex Sports».

كما تضمن الحفل عرض فيديو يوثق أهم اللحظات والإنجازات التي حققها الأطفال، وسط أجواء احتفالية مميزة.