«إقامة دبي» تطلق احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي 2025

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إطلاق احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي 2025 تحت شعار «نحتفل بالإنجازات.. نبني المستقبل»، والتي تأتي تكريماً للفئة العاملة تقديراً لدورها المحوري في بناء دبي ونهضتها. تعكس هذه الاحتفالات القيم الإنسانية للإمارة وتؤكد مكانتها كمدينة عالمية تحتضن الجميع وتثمن جهود جميع أفراد المجتمع.

ستنطلق الفعاليات في منطقة القوز، حيث تم تجهيز الموقع لاستقبال 10,000 شخص من مختلف الجنسيات. تبدأ الأنشطة من الساعة 2:00 ظهراً وتستمر حتى ما بعد منتصف الليل، متوجة بعرض مذهل للألعاب النارية التي ستضيء سماء دبي في لحظة مميزة تُبشر ببداية عام جديد. ستشهد الاحتفالات عروضاً موسيقية بمشاركة مطربين عالميين، وعروضاً بهلوانية مبهرة، وحفلات «دي جي» تضفي أجواء احتفالية فريدة، بالإضافة إلى عروض من فرق عالمية تُبرز التنوع الثقافي والفني.

وفي خطوة لإدخال البهجة على قلوب المشاركين، تقدم الاحتفالات مجموعة مميزة من الجوائز القيمة برعاية «دو»، السوق الحرة بدبي، شركة إلينغتون العقارية، تطبيق Atrangii، والفتّان، إلى جانب العديد من الداعمين الآخرين. تشمل الجوائز سيارات، سبائك ذهبية، أجهزة إلكترونية، سكوترات كهربائية، تذاكر سفر، وجوائز نقدية يتم السحب عليها طوال اليوم.

تعكس هذه الجوائز روح التقدير والامتنان التي تسعى الاحتفالات إلى تعزيزها، وهو ما أكده الفريق محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الذي أشار إلى أن احتفالات رأس السنة للقوى العاملة في دبي ليست مجرد احتفال برأس السنة، بل هي رسالة شكر وامتنان للفئة العاملة التي تُعد جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاح دبي. وأضاف أن الإدارة حرصت على تسهيل كافة الإجراءات لضمان راحة الحضور وتنظيم فعالية تعكس القيم الإنسانية لدبي، مع وضع خطة شاملة لضمان أمن وسلامة الجميع.

من جانبه، أكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن هذه الاحتفالات تسلط الضوء على التزام دبي بتعزيز القيم الإنسانية، مشيراً إلى أن تكريم الفئة العاملة يعكس رسالة دبي في تعزيز التماسك المجتمعي والاحتفاء بجميع من يسهم في دعم مسيرتها التنموية، وأضاف أن تنظيم هذا الحدث يؤكد حرص الإدارة على إرساء معايير التقدير والعطاء التي تميز إمارة دبي.

وفي إطار متصل، أشار اللواء الدكتور علي عبدالله بن عجيف، مساعد المدير لقطاع تنظيم العمل بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى أن هذه الاحتفالات تعكس جهود دبي المستمرة في تعزيز قيم العطاء والامتنان، مؤكداً أن تكريم الفئة العاملة يُبرز التقدير الكبير لدورهم في دعم مسيرة التنمية والبناء.

على صعيد آخر، أعرب أحمد بورحيمة، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية لشركة «دو» والراعي الماسي للاحتفالات، عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد التزام دبي بقيم المسؤولية المجتمعية. وأكد أن هذه المشاركة تأتي انسجاماً مع رؤية الشركة لدعم المبادرات التي تكرم الفئة العاملة وتسلط الضوء على دورها المهم في بناء مستقبل مستدام للإمارة. كما أضاف أن شركة «دو» تعمل باستمرار على تعزيز قيم التعاون والتقدير التي تميز مجتمع دبي، من خلال مبادرات تعزز التماسك الاجتماعي وتبرز القيم الإنسانية.