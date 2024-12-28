«كهرباء دبي» تنال«أيزو» بشأن الجدارة بالثقة في الذكاء الاصطناعي

تأكيداً على التزامها بتبني أعلى معايير الشفافية والمصداقية في خدماتها وحلولها الرقمية، نجحت هيئة كهرباء ومياه دبي في الحصول على اعتماد شهادة المعيار العالمي (الأيزو) بشأن الجدارة بالثقة في الذكاء الاصطناعي (ISO/IEC TR 24028:2020)، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذه الشهادة التي تعكس الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الهيئة في مختلف عملياتها، حيث يغطي هذا المعيار العالمي نواحي متعددة من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظم المعلومات للمؤسسات تشمل الشفافية والنزاهة والاعتبارات الأخلاقية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل موثوق وخاضع للمساءلة.

وجاء حصول الهيئة على شهادة الأيزو بعد تقييم شامل أجرته شركة «كيو إس زيورخ إيه جي» السويسرية، لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعتمدها الهيئة في موظَّفها الافتراضي «رمَّاس» في تطبيقاته المختلفة للمتعاملين والموظفين، فضلاً عن الروبوت «رمَّاس» والروبوت «تيمي».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة:

«نعمل في إطار رؤية القيادة الرشيدة التي تسعى لأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر استعداداً للمستقبل، وتعزيز ريادة الإمارة وتنافسيتها عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي عبر استخدامه بطرق بنّاءة وإيجابية لمصلحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة وسعادة المعنيين.

وفي إطار استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، نحرص على توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف مجالات عمل الهيئة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة. ويعكس حصولنا على شهادة الأيزو (24028:2020) بشأن الجدارة بالثقة في الذكاء الاصطناعي، التزامنا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية في جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان تجربة رائدة ذات قيمة مضافة تعزز سعادة المعنيين وتوفر خدمات نوعية واستباقية مبنية على الفهم الدقيق لاحتياجات المتعاملين».

منذ بدء الهيئة استخدام موظفها الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي «رمّاس» في 2017، واستخدام النسخة المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي والمدعومة بتقنية «تشات جي بي تي» في إبريل 2023، أجاب «رمّاس» على أكثر من 10 ملايين استفسار منذ إطلاقه وحتى نهاية نوفمبر 2024.