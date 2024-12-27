"طرق دبي" تعلن ساعات تقديم خدماتها خلال عطلة رأس السنة الميلادية 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة رأس السنة الميلادية 2025. وتشمل ساعات العمل في مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني) وإسعاد المتعاملين

مراكز مزودي الخدمة ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية الأربعاء 1 يناير 2025 ويستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس 2 يناير 2025 وحسب ساعات العمل المعتادة.

مترو دبي:

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 من 5:00 صباحاً – 11:59 مساءً

الأربعاء 1 يناير 2025 من 12:00 منتصف الليل – 11:59 مساءً

ترام دبي:

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 من 6:00 صباحاً – 11:59 مساءً

الأربعاء 1 يناير 2025 من 12:00 منتصف الليل – 1:00 صباحاً (اليوم التالي)

حافلات المواصلات العامة (باص دبي):

لمعرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة رأس السنة الميلادية 2025، الرجاء الدخول إلى تطبيق سهيل.

ملاحظة:

لن يتم تشغيل خط الحافلات رقم E100 من محطة حافلات الغبيبة من تاريخ 31/12/2024 إلى 1/1/2025 ويرجى استخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبو ظبي خلال هذه الفترة.

لن يتم تشغيل خط الحافلات E102 من محطة حافلات الجافلية من تاريخ 31/12/2024 الى 1/1/2025 ويرجى استخدام نفس الخط من محطة حافلات ابن بطوطة إلى شعبية مصفح خلال هذه الفترة.

النقل البحري

التاكسي المائي:

مارينا مول – بلوواترز (BM3) من 4:00 مساءً – 12:00 منتصف الليل

حسب الطلب من 3:00 مساءً – 11:00 مساءً. يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

مارينا مول 1 – مارينا ووك (BM1)

مارينا مول 1 – مارينا ووك (BM1) من 12:12:00ظهراً – 11:10 مساءً

مارينا بروميناد - مارينا مول 1 (BM1) من 1:50 ظهرا – 9:45 مساء

مارينا تيراس - مارينا ووك (BM1) من 1:50 ظهرا – 9:50 مساء

الخط الكامل من 3:55 مساءً – 9:50 مساءً

فيري دبي:

الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1) من 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً.

قناة دبي المائية – الغبيبة (FR1) 2:25 ظهراً و 7:25 مساءً.

قناة دبي المائية – بلوواترز (FR2) 1:50 ظهراً و 6:50 مساءً.

بلوواترز – مارينا مول (FR2) 2:55 ظهراً و 7:55 مساءً.

مارينا مول - بلوواترز (FR2) من 1:00 ظهراً و 6:00 مساءً.

بلوواترز – قناة دبي المائية (FR2) 1:20 ظهراً و 6:20 مساءً

الرحلات السياحية من مارينا مول 4:30 مساءً.

الغبيبة – قناة دبي المائية (FR1)

الغبيبة – مربى الأحياء المائية (الشارقة) (FR5) 3:00 مساءً و 5:00 مساءً و 8:00 مساءً و 10:00 مساءً.

مربى الأحياء المائية (الشارقة) - الغبيبة (FR5) 2:00 ظهراً و 4:00 مساءً و 6:00 مساءً و 9:00 مساءً.

الرحلات السياحية في الجداف، دبي كريك هاربور، دبي فيستفال ((TR7 من 4:00 مساءً – 12:30 صباحاً (اليوم التالي)

الرحلات السياحية في الجداف، دبي كريك هاربور، دبي فيستفال ((TR7

العبرات:

سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) من 11:00 صباحاً – 11:50 مساءً.

الفهيدي - السبخة (CR4) من 11:00 صباحاً – 11:45 مساءً.

الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) من 11:00صباحاً – 11:45 مساءً.

بني ياس - السيف (CR6) من 11:00 صباحاً – 12:20 منتصف الليل.

السيف – الفهيدي - سوق دبي القديم (CR7) من 3:10 مساءً – 10:55 مساءً

الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2) من 7:30 صباحاً – 4:00 مساءً.

الجداف– دبي كريك هاربور (CR11) من 7:15 صباحاً إلى 4:00 مساءً.

الرحلات السياحية (TR10)

متوفرة في السيف، الفهيدي، بني ياس من 4:00 مساءً إلى 10:15 مساءً.

الرحلات السياحية (TR6) متوفرة في قناة دبي المائية، محطة الشيخ زايد للنقل البحري من 4:00 مساءً إلى 10:15 مساءً.

الواجهة المائية، مراسي، الخليج التجاري، جودولفين (DC2) من 11:00 صباحا إلى 10:05 مساءً.

الواجهة المائية، مراسي، الخليج التجاري، جودولفين، شارع الشيخ زايد (DC2) من

3:35 مساءً إلى 10:05 مساءً.

الجداف– حي دبي للتصميم (DC3) من 4:00 مساءً – 11:00 مساءً

جولات سياحية من مارينا مول1 (TR8) من 4:00 مساءً - 10:15 مساءً

7:15 صباحاً – 4:00 مساءً

المواقف العامة:

ستكون جميع المواقف العامة مجانية (باستثناء المواقف متعددة الطوابق) خلال عطلة رأس الميلادية يوم الأربعاء 1 يناير 2025 على أن يُستأنف تطبيق التعرفة يوم الخميس 2 يناير 2025.