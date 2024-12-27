شرطة دبي تحتفي بأصحاب الهمم من دول الخليج

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، فعالية مميزة لأصحاب الهمم من دول مجلس التعاون الخليجي في مجلس الخوانيج، وذلك بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات للصم وهيئة تنمية المجتمع وهيئة الثقافة والفنون بدبي ومحاكم دبي والنيابة العامة بدبي.

شهد الفعالية اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، واللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، واللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من أصحاب الهمم من دول مجلس التعاون الخليجي، وتضمنت مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية. كما تم عرض منتجات وحرف يدوية من إبداع أصحاب الهمم، مما أتاح لهم فرصة للتعبير عن مواهبهم وإبراز قدراتهم. كما شارك مجلس الروح الإيجابية ومجلس تمكين أصحاب الهمم في الفعاليات بعروض رياضية ومسابقات وجوائز متنوعة لأصحاب الهمم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام شرطة دبي بدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال توفير بيئات ترفيهية وتعليمية مناسبة. وقد أعرب المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي تعكس حرص شرطة دبي على تعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف فئات المجتمع.

وتولي شرطة دبي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم، حيث شاركت في العديد من الفعاليات والمبادرات الداعمة لهم، الأمر الذي يعكس التزامها المستمر بتقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة المهمة من المجتمع، كما أنها خصصت مجلساً لتمكينهم تحت مسمى مجلس تمكين أصحاب الهمم، والذي يطلق مبادرات وبرامج وفعاليات طوال العام لأصحاب الهمم من شرطة دبي ومن المجتمع، حرصاً على تمكينهم ودمجهم في التعلم والعمل.