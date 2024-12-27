هوية جديدة لصندوق معاشات العسكريين بدبي

أطلق، أمس، صندوق دبي لمعاشات العسكريين هويته المؤسسية، التي تعكس قيم قيمه وأهدافه المتمثلة، بدعم رؤية الإمارة، وتعزيزها في القطاع الاجتماعي الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسبين إلى الصندوق من العسكريين المحليين، بما ينسجم مع السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة في هذا الشأن.

وتنبثق الهوية المؤسسية المرئية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين من صورة الهوية المؤسسية الجديدة لمالية دبي، التي كانت الدائرة قد كشفت عنها في شهر سبتمبر من العام الجاري، ويعد الصندوق، وفق قانون رقم 7 لسنة 2022، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات، التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلحق بدائرة المالية.

وأكد اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الهوية الجديدة بأصالتها واستنادها إلى الإرث العربي والقيم الأصيلة لإمارة دبي تجسد أهداف الصندوق.

وقال، إن الهوية المؤسسية الجديدة لصندوق دبي لمعاشات العسكريين تعكس التوجهات الاستراتيجية للصندوق وأهدافه، المستندة إلى أفضل الممارسات التأمينية لخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية للمنتسبين، وتنظيم شؤون المنتسبين وأصحاب المعاش والمستحقين عنهم، إضافة إلى تعزيز جودة الخدمات التأمينية المقدمة، ودعم جهود التطوير والريادة والتميز في كفاءة الإجراءات، تحقيقاً لغايات الحكومة في إسعاد المجتمع.

وأشار إلى الارتباط العضوي، الذي يجمع بين صندوق دبي لمعاشات العسكريين ودائرة المالية في حكومة دبي، باعتباره ملحقاً بالدائرة، مؤكداً الحرص على إبراز الرابط بين اسم الصندوق واسم الإمارة، باعتباره إحدى الجهات الملحقة بدائرة المالية، عند وضع الهوية المؤسسية للصندوق.

واستوحيت الهوية الجديدة لصندوق دبي لمعاشات العسكريين من الإرث العربي العريق لدبي، بطريقة تعكس قيم الصندوق والإمارة، فيما تتحلى بلمسة من الحداثة، وقد استخدم في إبداع شعار الصندوق خط «جليّ الثلث» العربي، الذي أضيفت إليه عناصر مرئية ولونية مستمدة من بيئة دبي الطبيعية.