«طرق دبي» تدعو لفحص وصيانة المركبات دورياً

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجموعة واسعة من الفعاليات التوعوية ضمن الحملة السنوية: «صيف بلا حوادث» بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي، وتضمنت إعلانات توعوية في شوارع دبي.

وفي الشاشات الإلكترونية في مراكز إسعاد المتعاملين، وفي واجهات التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة وشركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتستمر الحملة حتى نهاية سبتمبر 2025، وتُعد من الحملات الموسمية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للتوعية المرورية، التي تتماشى مع غايات الهيئة واستراتيجيتها للسلامة المرورية في إمارة دبي.

وقال أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق، في هيئة الطرق والمواصلات: «تدعو الهيئة جميع سائقي المركبات إلى ضرورة فحص وصيانة المركبات بشكل دوري ومستمر، والفحص السريع للمركبة قبل الانطلاق بها، بحيث يشمل الفحص نظرة سريعة على مستويات ضغط الهواء في الإطارات، ومستويات زيت المحرك وسائل التبريد.

والتأكد من عدم وجود تسرُّب للزيت أو للمياه في الأجزاء السفلية من المركبة، حيث يسهم الفحص السريع للمركبات في تفادي أية أعطال مفاجئة على الطريق التي ترفع من نسبة الحوادث المرورية على الطرقات، وبالتالي تؤثر في مستويات السلامة المرورية في إمارة دبي».

فعاليات

وأضاف الخزيمي: «تنظِّم الهيئة مجموعة من الفعاليات الصيفية تشمل المشاركة في مفاجآت صيف دبي، والمعسكرات الصيفية للطلاب، كما تحرص على توعية الأفراد بما يتناسب مع كل فعالية .

وبحسب عمر الفئة المستهدفة، وتسعى الهيئة إلى إيصال الرسائل التوعوية الخاصة بالموسم الصيفي للعام الجاري 2025 إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، لضمان غرس مفهوم السلامة المرورية لدى الجمهور».

وأكد خطورة ترك الأطفال داخل المركبات بمفردهم، محذراً من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى الاختناق والوفاة خلال دقائق معدودة، حتى مع تشغيل جهاز التكييف، إذ لا يوفّر الحماية الكافية في المركبات المغلقة.

ودعا أولياء الأمور، وخاصة الأمهات اللواتي يقمن بتوصيل الأبناء من وإلى المدارس، إلى عدم ترك الأطفال في السيارة مطلقاً، ولو لفترة قصيرة، مؤكداً أن الوعي بخطورة هذا التصرف هو الأساس في حماية حياة الأطفال.