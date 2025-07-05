«طرق دبي» تدعو لفحص وصيانة المركبات دورياً

وفي الشاشات الإلكترونية في مراكز إسعاد المتعاملين، وفي واجهات التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة وشركائها في الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وتستمر الحملة حتى نهاية سبتمبر 2025، وتُعد من الحملات الموسمية المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للتوعية المرورية، التي تتماشى مع غايات الهيئة واستراتيجيتها للسلامة المرورية في إمارة دبي.
والتأكد من عدم وجود تسرُّب للزيت أو للمياه في الأجزاء السفلية من المركبة، حيث يسهم الفحص السريع للمركبات في تفادي أية أعطال مفاجئة على الطريق التي ترفع من نسبة الحوادث المرورية على الطرقات، وبالتالي تؤثر في مستويات السلامة المرورية في إمارة دبي».
فعاليات
وبحسب عمر الفئة المستهدفة، وتسعى الهيئة إلى إيصال الرسائل التوعوية الخاصة بالموسم الصيفي للعام الجاري 2025 إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع، لضمان غرس مفهوم السلامة المرورية لدى الجمهور».
ودعا أولياء الأمور، وخاصة الأمهات اللواتي يقمن بتوصيل الأبناء من وإلى المدارس، إلى عدم ترك الأطفال في السيارة مطلقاً، ولو لفترة قصيرة، مؤكداً أن الوعي بخطورة هذا التصرف هو الأساس في حماية حياة الأطفال.