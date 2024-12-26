شرطة دبي تكرم شركاء برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار

كرم العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة في شرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين الخارجيين والمتعاونين مع الإدارة العامة للتدريب، والذين ساهموا في إنجاح برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL – الدفعة الأولى، بحضور العميد أحمد مرداس مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، والعميد محمد عتيق نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، وعدد من الضباط وممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات.

وثمّن العميد بدران الشامسي الدور الفاعل للشركاء وإسهاماتهم في تحقيق إنجازات شرطة دبي، معرباً عن تقديره لجهودهم المخلصة التي كان لها الفضل في إنجاح الدفعة الأولى من برنامج الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL، والذي عقد على مدار 4 أشهر بمشاركة 45 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية من 30 دولة.

وأوضح أن هذا التكريم يأتي حرصاً من شرطة دبي على مد جسور التعاون وتعزيزها مع الشركاء، إيماناً منها بالدور الفعال الذي يلعبه الشركاء في دعم أهداف شرطة دبي، والمساهمة في دعم ركائز الأمن والاستقرار باعتبارهما جسراً للتقدم في جميع المجالات بالمجتمع.

وأكد العميد بدران الشامسي أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تعزيز الشراكة البنّاءة مع شركائها الاستراتيجيين، وكافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، والتي تسهم في تحقيق التوجهات الحكومية نحو تعزيز جودة الحياة والأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وفي الختام، قام العميد بدران الشامسي برفقه العميد أحمد مرداس بتكريم الشركاء الخارجيين والمتعاونين مع الإدارة العامة، والبالغ عددهم 16 مكرماً، متمنياً المزيد من التعاون والتنسيق مع الشركاء.