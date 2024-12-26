دبي تتوج العام الجديد بأجواء ترفيهية وفعاليات عالمية

أعلنت دبي عن برنامج فعاليات متنوعة للاحتفال باستقبال العام الجديد، في جميع أنحاء الإمارة، يتضمن مجموعة من الحفلات والعروض المدهشة، تحييها نخبة من أبرز النجوم على الساحة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية.

وفي هذا السياق تعزز الإمارة مكانتها كوجهة مفضلة للاحتفال بالسنة الجديدة، إذ تقدم تجارب ترفيهية فريدة، ومعالم سياحية رائدة، وأجواء احتفالية تجذب الزوار من كل أنحاء العالم، تشمل عروض الألعاب النارية في برج خليفة، و«دبي فستيفال سيتي»، ومنطقة السيف، وحتا، وعروض الطائرات المسيرة «الدرون» التي تقدمها شركة الإمارات للبترول في «بلوواترز» و«ذا بييتش»، بجانب عروض وتجارب كلاسيكية أخرى.

رحلات بحرية

وتوفر رحلات النقل البحري في دبي مشاهد فريدة للألعاب النارية عبر مواقع مثل مارينا مول، وجميرا بيتش ريزيدنس، في حين تقام حفلات متميزة مثل «لوست فريكوينسيز»، و«إيجنتس أوف تايم» في تيرا سوليس، وحفلة تنكرية في رافلز النخلة دبي.

ويقدم «سولد آوت» عرضاً في دبي أوبرا، يتبعه عرض النجم الموسيقي العالمي باروف ستيلار، في حين تبدأ الاحتفالات في «زيرو جرافتي» من الساعة 12 ظهراً، حيث يحيي جويل كوري والموسيقيون العالميون الليلة بعروض مذهلة وألعاب نارية.

حفلات فنية

ويقام في «أتلانتس النخلة»، حفل للمطرب الأمريكي ليونيل ريتشي، يبدأ من الساعة 6 مساءً ويتضمن عروضاً براقة إضافة إلى البوفيه الفاخر، كما يحتفل مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 12 يناير 2025 بمرور 30 عاماً على انطلاقه، بحفل للمطرب محمود العسيلي في «دبي فستيفال سيتي مول»، بينما يقدم «دبي هاربر» عرضاً للثنائي الإيطالي ماثام في الساعة 6:00 مساءً.

ويقام في «فستيفال أرينا»، حفل للمغني السوري ناصيف زيتون، برفقة فرقة جيبسي كينجز في التاسعة والنصف مساءً، فيما يحتفل «برج العرب» بذكرى افتتاحه الـ25 بحفل عشاء فاخر وبأجواء التسعينات بمشاركة فنانين مثل نو ميرسي، ويستضيف «باراستي بيتش» النجم نيكي روميرو، و«ذا ثياتر دبي» فلاديمير كوزمين في مهرجان «Big Art Festival».

وتتضمن أنشطة الاحتفال بليلة رأس السنة في دبي فعالية «كانتين X» في حديقة مشرف، التي تقدم تجربة غذائية وترفيهية جديدة في أجواء شتوية، بينما ينظم نادي الإمارات للغولف حفلاً موسيقياً مع عروض ألعاب نارية، وتقيم عقارات «جميرا للغولف» حفل عشاء عائلياً مع موسيقى الروك والألعاب النارية، ويحتفل «ريكسوس بريميوم دبي» بمنسقي الأغاني العالميين وعروض الألعاب النارية.

تجارب مميزة

ويستقبل «تايم أوت ماركت دبي» عام 2024 بأجواء عشرينيات القرن الماضي مع أفضل المطاعم وعرض الألعاب النارية في برج خليفة، في حين تقدم فعالية «حتا×مهرجان دبي للتسوق» تجربة شتوية مميزة في وادي «حتا هب» تستمر حتى 5 يناير 2025، وتتضمن أنشطة التجديف، وعروضاً موسيقية، وتذوق المأكولات، وتجارب قيادة السيارات، فضلاً عن خيارات متنوعة للطعام وعروض الألعاب النارية أيام الجمعة والسبت.

وتزين فعالية «أضواء دبي» معالم المدينة بلوحات فنية ضوئية مستوحاة من العناصر الطبيعية في مواقع متعددة، فيما يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم تجارب احتفالية تشمل عروض رأس السنة، ما يجعل دبي وجهة مثالية للاحتفال بالعام الجديد.