"طرق دبي" تنجز تحسينات مرورية بمنطقة ند الشبا

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، حزمة من التحسينات المرورية في منطقة ند الشبا، وذلك من خلال توفير مدخل ومخرج إضافي على ند الشبا للقادمين من شارع الميدان، وتحويل تقاطع إلى دوار على شارع لطيفة بنت حمدان، وتأتي هذه الأعمال ضمن حزمة التحسينات التي تنفذها الهيئة في قطاع البنية التحتية بإمارة دبي، في إطار الجهود الهادفة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز انسيابية حركة السير تلبية احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني في مختلف مناطق الإمارة الحيوية.

وفي السياق، قال عبد الله علي لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "تعتبر ند الشبا من المناطق الحيوية في إمارة دبي، حيث يسهم تنفيذ مدخل ومخرج إضافة للمنطقة في تقليل زمن الرحلة للقادمين من شارع الميدان والمتوجهين إلى شارع ند الشبا بنسبة تصل إلى 60% كما يعزز هذا التحسين المروري انسيابية حركة الدخول والخروج في المنطقة.

وأضاف لوتاه: "شملت التحسينات أيضا تحويل تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان مع شارع ند الشبا، إلى دوار بسعة مسار لكل اتجاه، وذلك ضمن الخطط الهادفة إلى تسهيل الحركة المرورية وخفض الازدحامات وتقليص زمن التأخير بنسبة تصل إلى 50% خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق".