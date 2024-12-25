6 جوائز لـ«كهرباء دبي» من مجلس السلامة البريطاني

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي 6 جوائز مرموقة من مجلس السلامة البريطاني لعام 2024، تمثلت في «درع الشرف» في فئة «رفاهية الموظفين»، وتعد واحدة من مؤسستين فقط فازتا بهذه الجائزة على مستوى العالم في عام 2024، والمؤسسة الوحيدة التي تحصل عليها من خارج المملكة المتحدة.

كما حصلت الهيئة على جائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة للمرة السابعة عشرة على التوالي، وجائزة الشرف العالمية في البيئة للمرة الثالثة عشرة، إضافة إلى ذلك، تم تكريم الهيئة بجوائز «أفضل مؤسسة في قطاع الطاقة والمؤسسات الخدماتية» في الجوائز الثلاث:

سيف الشرف، والشرف العالمية، ودرع الشرف، وتعد الهيئة أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط التي تحصد جوائز الشرف الثلاث.

وتسلَّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة الجوائز من وفد مجلس السلامة البريطاني بحضور الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة؛ وزعل بن زعل، نائب الرئيس - إدارة سلسلة التوريد والجودة والصحة والسلامة والبيئة، وأعضاء فريق الصحة والسلامة في الهيئة.

وقال معاليه: «نعمل في إطار رؤية القيادة الرشيدة، لتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة، تضمن تحقيق سعادة الموظفين، وبالتالي سعادة جميع المعنيين، ولدينا استراتيجية لإدارة الرفاهية وفقاً لمعيار الآيزو 45003:2021 العالمي، الذي يُعنى بإدارة المخاطر النفسية والاجتماعية.

حيث تولي الهيئة أهمية كبرى للصحة والسلامة في مكان العمل وتزويد الموظفين بأحدث التقنيات والأدوات، التي تساعدهم على أداء مهامهم».

ولفت معاليه إلى أن حصول الهيئة على هذه الجوائز من مجلس السلامة البريطاني يعكس التزامها بالحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأفراد المجتمع، ومساعدة الموظفين على تحقيق التوازن بين حياتهم العملية والاجتماعية.

أعلى المعايير

وأشاد روني كوتيشا، كبير المسؤولين التجاريين في مجلس السلامة البريطاني بهيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيقها أعلى المعايير في الصحة والسلامة والرفاهية وإدارة البيئة، حيث أصبحت الهيئة أول مؤسسة خارج المملكة المتحدة تحصل على درع الشرف، وأول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على جوائز الشرف الثلاث.

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نضع على رأس قائمة أولوياتنا في الهيئة الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة، وفق أعلى المعايير العالمية. ».