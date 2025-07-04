فتح باب التسجيل في مخيم مستكشف الفضاء الصيفي 2025

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الجديدة من مخيم مستكشف الفضاء الصيفي 2025، الذي يُعد إحدى أبرز المبادرات التعليمية التي ينظمها المركز سنوياً لتشجيع الطلبة على استكشاف عالم الفضاء والتكنولوجيا، وبناء جيل جديد من المهتمين بالعلوم والهندسة والابتكار.

يستهدف المخيم الطلبة من عمر 12 إلى 14 عاماً، حيث يُنظم على فترتين منفصلتين، الأولى مخصصة للطالبات وتُعقد من 14 إلى 17 يوليو الجاري، والثانية للطلاب من 21 إلى 24 يوليو الجاري.

ويوفر المخيم للمشاركين فرصة متميزة للتعرف عن قرب إلى عالم استكشاف وتكنولوجيا الفضاء، تحت إشراف فريق مركز محمد بن راشد للفضاء من المهندسين والباحثين.

يقدّم المخيم للطلبة تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، حيث يتعرّفون إلى المهمات الحالية والمستقبلية لمركز محمد بن راشد للفضاء، والمسيرة المتميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال استكشاف الفضاء، إلى جانب تعرفهم إلى رواد الفضاء الإماراتيين، والتحديات التي تواجه المهمات المأهولة إلى الفضاء.