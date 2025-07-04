«إقامة دبي» و«تريندز للبحوث» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

وقّعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، مذكرة تفاهم مع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي، وتطوير البرامج والدراسات المشتركة، بما يدعم جودة الحياة ويواكب المتغيرات المستقبلية.

وقّع المذكرة عن «إقامة دبي»، الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعن «تريندز»، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة في سياق حرص الطرفين على توظيف القدرات البحثية والخبرات المؤسسية لخدمة المجتمع وصناعة القرار، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ودراسات اجتماعية واقتصادية وسياسات عامة، ومسوح ميدانية تسهم في صياغة رؤى مستقبلية أكثر دقة وفاعلية.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن توقيع الاتفاقية يشكّل إضافة نوعية لجهود إقامة دبي في ترسيخ سمعة مؤسسية قائمة على المعرفة والابتكار، قائلاً: «نؤمن أن استشراف المستقبل يبدأ من الشراكات الصحيحة.

ويجسد تعاوننا مع مركز تريندز رؤيتنا في تقديم خدمات مترابطة ترتكز على البحث والتحليل وصوت المجتمع، وهو ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتفوق المؤسسي والمعرفي».

من جانبه، عبّر الدكتور محمد عبدالله العلي عن اعتزازه بالشراكة، قائلاً: «تمثل الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتوسيع آفاق البحث والتدريب والتوعية.

نحن في «تريندز» نؤمن بالدور الحيوي للمعرفة والبيانات في دعم السياسات العامة وتطوير الأداء المؤسسي، وسنقدّم من خلال هذه الشراكة محتوى معرفياً وتحليلات ودراسات معمقة تُسهم في بناء فهم أعمق للقضايا المجتمعية والإدارية.

وتعزيز التفكير العلمي في مواجهة التحديات». وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبراء، وتنظيم الفعاليات المشتركة، والنشر المتزامن للدراسات، إلى جانب تسويق المبادرات ذات البعد المجتمعي والوطني. كما تشمل المذكرة آليات التنسيق الإعلامي والترويج المشترك، بما يضمن اتساق الرسائل المؤسسية للطرفين.