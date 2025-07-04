«إقامة دبي» و«تريندز للبحوث» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

وقّع المذكرة عن «إقامة دبي»، الفريق محمد أحمد المري، المدير العام، وعن «تريندز»، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
ويجسد تعاوننا مع مركز تريندز رؤيتنا في تقديم خدمات مترابطة ترتكز على البحث والتحليل وصوت المجتمع، وهو ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتفوق المؤسسي والمعرفي».
نحن في «تريندز» نؤمن بالدور الحيوي للمعرفة والبيانات في دعم السياسات العامة وتطوير الأداء المؤسسي، وسنقدّم من خلال هذه الشراكة محتوى معرفياً وتحليلات ودراسات معمقة تُسهم في بناء فهم أعمق للقضايا المجتمعية والإدارية.
وتعزيز التفكير العلمي في مواجهة التحديات». وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبراء، وتنظيم الفعاليات المشتركة، والنشر المتزامن للدراسات، إلى جانب تسويق المبادرات ذات البعد المجتمعي والوطني. كما تشمل المذكرة آليات التنسيق الإعلامي والترويج المشترك، بما يضمن اتساق الرسائل المؤسسية للطرفين.