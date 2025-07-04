إطلاق مبادرة «صيف سياحي آمن» في شاطئ أم سقيم

أطلقت شرطة دبي، ممثلة في إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مبادرة «صيف سياحي آمن»، الهادفة إلى تعزيز الأمن السياحي، وغرس مفاهيم السلامة والتوعية لدى الجمهور.

وذلك بالشراكة مع مجلس الروح الإيجابية، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وإدارة الحد من الجريمة، وأكاديمية شرطة دبي، وإدارة التفتيش الأمني K9، وبالتعاون مع أكاديمية MST JUNIOR.

وشهد إطلاق المبادرة في شاطئ أم سقيم، العميد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وفاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، والنقيب أحمد الفجير رئيس قسم أمن الشواطئ في إدارة الشرطة السياحية، وعدد من الضباط والموظفين في شرطة دبي، وعدد من المتطوعين.

وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على تعزيز الأمن السياحي، وغرس مفاهيم السلامة والتوعية لدى الجمهور، إلى جانب التعريف بخدمات شرطة دبي.