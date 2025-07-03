"طرق دبي" تطلق برنامج أجيال للتدريب الصيفي 2025 بمشاركة 40 طالباً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن بدء العمل في تنفيذ برنامج (أجيال للتدريب الصيفي) للعام 2025 من 7 يوليو إلى 4 أغسطس 2025، والذي يهدف إلى استقطاب وتأهيل، (40) طالباً وطالبة من المستمرين بالدراسة في المرحلة الجامعية والمرحلة الثانوية العامة من مواطني دولة الإمارات، للتدريب الصيفي في مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة.

ويخدم البرنامج توجهات الهيئة في تطوير الكوادر المواطنة في التخصصات الهندسية، التقنية، والإدارية، من خلال تدريب عملي ميداني يتيح للمشاركين التعرّف إلى مشاريع البنية التحتية الحيوية في الإمارة، واكتساب مهارات تطبيقية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل، كما يفتح البرنامج المجال لطلبة المرحلة الثانوية لاستكشاف بيئة العمل المؤسسي وتنمية كفاءاتهم المهنية في سن مبكرة.

يجمع برنامج أجيال بين التدريب النظري والعملي، ويتضمن ورشا حضورية وأخرى عن بُعد بالتعاون مع منصات أكاديمية عالمية، تركز على تنمية مهارات الإبداع، التواصل، إدارة التحديات، التحوّل الرقمي، الاستدامة البيئية والمالية، والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.

أما التدريب الميداني، فيتضمن زيارات نوعية إلى مواقع استراتيجية تشمل محطة إيواء القطارات للاطلاع على آليات التشغيل والصيانة، ومصنع الأرقام الذكية، ومركز الهيئة للأبحاث وابتكارات التنقل في جامعة برمنغهام لحضور ورش حول الملكية الفكرية والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومتحف المستقبل كوجهة ملهمة في الابتكار، وشركة USky بالمدينة الجامعية في الشارقة للتعرّف إلى أنظمة النقل المعلقة، وجولة ميدانية في مشاريع النقل البحري التابعة للهيئة.

يُعد برنامج أجيال أحد البرامج التدريبية السنوية، التي تحرص الهيئة على تطويرها وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية التخصصية للموارد البشرية 2025–2030، والهادفة إلى رفع جاهزية رأس المال البشري لمتطلبات المستقبل وتعزيز قدراته في مجالات التدريب والاستقطاب وتوفير المواهب الوطنية. وسيحصل المشاركون في ختام البرنامج على مكافأة مالية وشهادة (التدريب الصيفي) صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات.