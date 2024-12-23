2025.. دبي تستقبل العام الجديد بباقة من الاحتفالات الفريدة

تواصل دبي تأكيد مكانتها بوصفها إحدى أفضل الوجهات العالمية للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة من خلال تنظيمها فعاليات ممتعة في مختلف أنحاء المدينة. وقد كشف مهرجان دبي للتسوق، الذي يحتفل حالياً بدورته الثلاثين، والتي تستمر حتى 12 يناير 2025، وجدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، عن مجموعة مميزة من العروض والحفلات والفعاليات التي يمكن من خلالها الاحتفال بالعام الجديد.

وتحتفي دبي بقدوم العام الجديد بباقة متنوعة من الفعاليات، بدءاً من الحفلات الضخمة التي يحييها أشهر النجوم في المنطقة والعالم، وكذلك عروض الألعاب النارية المميزة في أشهر المعالم في المدينة. وترسخ الإمارة عاماً بعد عام مكانتها كأفضل وجهة للاحتفال برأس السنة وقضاء أمتع الأوقات بفضل فعالياتها الترفيهية الفريدة، ومعالمها المميزة، وأجوائها الاحتفالية الفخمة.

ونذكر فيما يلي بعض الفعاليات المميزة التي تستضيفها دبي يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024:

عروض الألعاب النارية وطائرات الدرون

حديقة البرج

-tالتوقيت: 11.59 مساء

-tالموقع: حديقة البرج

-tالتفاصيل: تستعد دبي لإبهار العالم بالعروض المميزة لبرج خليفة الشهير احتفالاً بالعام الجديد، حيث تضيء الألعاب النارية سماء دبي لتزينها بأجمل الألوان. ويمكن للراغبين الآن الاستمتاع بمشاهدة هذه التحفة المعمارية البالغ طولها 828 متراً وهي تضاء بالألعاب النارية لتعلن بدء العام الجديد من خلال احتفالات إعمار لرأس السنة في حديقة البرج. كما يمكن الاستمتاع بخيارات الطعام والشراب اللذيذة، وكذلك التجارب الترفيهية الحية حتى بدء الاحتفالات بعروض الألعاب النارية.

عروض طائرات الدرون من شركة الإمارات للبترول في مهرجان دبي للتسوق

-tالتوقيت: 8:00 مساءً و 10:00 مساءً.

-tالموقع: بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

-tالتفاصيل: تعود عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول إلى مهرجان دبي للتسوق، وتشكل إحدى أبرز الفعاليات التي تستحق المشاهدة في هذا الموسم. ويمكن للزوّار مشاهدة عروض ليلة رأس السنة من بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تنتشر في سماء الإمارة أكثر من 1,000 طائرة درون خلال المساء لتقديم عرضين جديدين كلّيا.

عروض الألعاب النارية لمهرجان دبي للتسوق

-tالتوقيت: 11:59 مساءً

-tالموقع: دبي فستيفال سيتي مول، السيف، بلوواترز، ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وحتا.

-tالتفاصيل: يستضيف دبي فستيفال سيتي مول عروض الألعاب النارية المذهلة من مجموعة الزرعوني التي ستضيء سماء المدينة عند منتصف الليل، بالإضافة إلى عرض خاص بمناسبة رأس السنة الجديدة للفنان المصري محمود العسيلي، كما يمكن لعشاق الأجواء الكلاسيكية الاستمتاع بعرض الألعاب النارية في منطقة السيف التراثية احتفالاً بقدوم العام الجديد. وذلك وسط الإطلالات الخلابة على الواجهة البحرية. ويحظى الضيوف في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس بفرصة الاستمتاع بمشاهدة بالعروض من الشاطئ، بينما يمكن لزوار حتّا مشاهدة عرض الألعاب النارية المذهل عند لوحة حتّا.

وسائل النقل البحري

-tالتوقيت: قوموا بالحجز من أقرب موقع لكم على marinebooking@rta.ae

-tالموقع: مارينا مول، والغبيبة، وبلوواترز، والفهيدي، والجداف.

-tالتفاصيل: احتفلوا بالعام الجديد 2025 برحلة مذهلة في ليلة رأس السنة عبر الممرات البحرية المميزة! واستمتعوا بإطلالات لا مثيل لها على معالم المدينة، وشاهدوا عروض الألعاب النارية المبهرة، عبر حجز رحلة على متن الفيري أو العبرة والتاكسي المائي أو العبرة التراثية من موقع قريب منكم في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك مارينا مول للحصول على مقاعد في الصف الأمامي لمشاهدة عروض الألعاب النارية الرائعة في جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز.

الفعاليات الترفيهية

عروض حيّة لـ "لوست فريكوينسيز" و"إيجنتس أوف تايم"

-tالتوقيت: 8:00 مساءً

-tالموقع: تيرا سوليس

-tالتفاصيل: يحظى الزوّار بتجربة فريدة تحت سماء الصحراء المرصعة بالنجوم في تيرا سوليس، حيث يمكنهم الاستمتاع بمقطوعات موسيقى الهاوس للفنان لوست فريكوينسيز مثل أغنيته الشهيرة "أر يو ويذ مي"، والموسيقى الإلكترونية "التكنو" الحماسية لفرقة إيجنتس أوف تايم.

حفلة رافلز التنكرية الملكية

-tالتوقيت: 7:30 مساءً

-tالموقع: رافلز النخلة دبي

-tالتفاصيل: يستضيف رافلز النخلة دبي حفلة رافلز التنكرية الملكية، التي تضم مجموعة متنوعة من الفعاليات كحفل عشاء فاخر، إلى جانب عروض فنية مميزة، وحفلاً في سولا جاز لاونج.

عرض فرقة سولد آوت في دبي أوبرا

-tالتوقيت: 8:00 مساءً

-tالموقع: دبي أوبرا

-tالتفاصيل: تودع دبي عام 2024 بحفل استثنائي في دبي أوبرا، حيث تبدأ الأمسية بعروض مميزة لفرقة "سولد أوت" المحلية التي تقدم مجموعة من أغاني الجاز الكلاسيكية، تليها مجموعة من أفضل المقطوعات لمنسق الأغاني والمنتج النمساوي باروف ستيلار، علاوة على إيقاعات الموسيقى الحماسية لمنسق الأغاني سيلفر فوكس. ويمكن للحضور اختتام الأمسية بمشاهدة عرض مذهل للألعاب النارية في برج خليفة من ممشى دبي أوبرا.

الحفلات الموسيقية

ليلة رأس السنة مع جويل كوري في زيرو غرافتي

-tالتوقيت: 12:00 ظهراً

-tالموقع: زيرو غرافتي

-tالتفاصيل: يوفر مهرجان الشاطئ NYE في زيرو غرافتي فرصة مميزة للضيوف لاستقبال العام الجديدة وسط الإطلالات المذهلة على أفق دبي الخلاب ونخلة جميرا. ويقدم النجم جويل كوري مجموعة من أشهر أغانيه مثل "هيد أند هارت" تحت السماء المضيئة بعروض الألعاب النارية. وينضم إلى الاحتفال اثنان من منسقي الأغاني العالميين، مما يتيح للحضور قضاء ليلة لا تُنسى.

حفل ليونيل ريتشي في أتلانتس النخلة

-tالتوقيت: 6:00 مساءً

-tالموقع: أتلانتس النخلة

-tالتفاصيل: يشارك نجم الموسيقى العالمي ليونيل ريتشي في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في منتجع أتلانتس النخلة، والتي يتخللها عروض ألعاب نارية مذهلة، وأنشطة ترفيهية مستوحاة من مسرح برودواي. ويتيح المنتجع لضيوفه الاستمتاع ببوفيه مفتوح من أشهى الأطباق، وتجربة أجنحة سكاي لكبار الشخصيات مع خدمة شخصية فريدة من نوعها.

محمود العسيلي - ليالي مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول

-tالتوقيت: 9:30 مساءً

-tالموقع: دبي فستيفال سيتي مول

-tالتفاصيل: يحتفل مهرجان دبي للتسوق بمرور ثلاثين عاماً على انطلاقه، حيث تعلن فعالية ليالي مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول وبالتعاون مع طلبات عن عرض ليلة رأس السنة، مع الفنان المصري الشهير محمود العسيلي حفلاً خاصاً بمناسبة بدء العام الجديد، حيث يمكن لعشاق الموسيقى أن يقوموا بحجز تذاكرهم الآن عبر بلاتينوم لِست.

ماثام في حفل مباشر

-tالتوقيت: 6:00 مساءً

-tالموقع: دبي هاربر

-tالتفاصيل: يستضيف أوشوايا دبي هاربر إكسبيرينس عرضا موسيقيا إلكترونيا للثنائي الإيطالي ماثام، حيث يقدم الأخوان أميديو وماتيو جيوفانيلي تجربة فريدة وغامرة تجمع بين الموسيقى الحية والمؤثرات البصرية المتطورة مع مجموعة من أشهر أغانيهما، مثل "ناثينج أراوند أس" و"سكاي ووكينج".

ناصيف زيتون وفرقة جيبسي كينجز مع العازف تونينو بالياردو في حفل مباشر

-tالتوقيت: 9:30 مساءً

-tالموقع: فستيفال أرينا، دبي فستيفال سيتي مول

-tالتفاصيل: يودع عشاق الموسيقى عام 2024 مع أغاني البوب العربية وإيقاعات الرومبا الكاتالونية المميزة، حيث يستضيف مسرح دبي فستيفال سيتي المغني السوري ناصيف زيتون وفرقة جيبسي كينجز الرائعة مع العازف تونينو بالياردو، الذي يقدم إيقاعاته الراقصة طوال الليل. ويستقبل الضيوف عام 2025 على وقع ألحان الفنان العربي المعاصرة وكلمات أغانيه الرقيقة، إلى جانب إيقاعات الفرقة المؤثرة.

حفلة العشاء الفاخرة في ليلة رأس السنة في جميرا برج العرب

-tالتوقيت: 8:00 مساءً

-tالموقع: برج العرب

-tالتفاصيل: يستضيف برج العرب حفلاً خاصاً بمناسبة بدء العام الجديد يعود فيه مع الضيوف إلى أجواء التسعينات الذهبية مع نخبة من النجوم مثل نو ميرسي، وجيني من فرقة إيس أوف بيس، وفاب من فرقة ميلي فانيلي، وفرقة تو أنليميتد.

-tوتحت السماء المتلألئة بالنجوم، تستضيف حديقة مارينا حفل تكريم للفنان بارني وايت، يتخلله عشاء فاخر من خمسة أطباق مميزة. وتتواصل الأجواء الاحتفالية مع النجم العالمي بول لوماك وفرقته، مع باقة من أجمل أغاني التسعينات، إلى جانب عرض مذهل للألعاب النارية من التراس الذي يتميز بإطلالته البانورامية. ويتزامن احتفال ليلة رأس السنة مع الذكرى الخامسة والعشرين لافتتاح برج العرب، مما يضفي مزيداً من الفخامة على الاحتفالات.

نيكي روميرو في حفل مباشر

-tالتوقيت: 8:00 مساءً

-tالموقع: باراستي بيتش

-tالتفاصيل: يحظى الضيوف بفرصة مميزة للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في باراستي بيتش مع منسق الأغاني نيكي روميرو، حيث يستقبل النجم العام 2025 بمجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "تولوز" و"آي كود بي ذا ون"، بالإضافة إلى إبداعاته من إيقاعات الموسيقى الإلكترونية الراقصة، والمقطوعات التي أعاد توزيعها لفنانين مثل أفروجاك، وديفيد جيتا، وريتا أورا. علما بأن الأبواب تُفتح في الساعة الـ 6 مساءً.

ليلة رأس السنة: مهرجان Big Art Festival في ذا ثياتر دبي

-tالتوقيت: 8:00 مساءً

-tالموقع: ذا ثياتر دبي

-tالتفاصيل: يستقبل الضيوف العام الجديد مع نجم الروك الروسي الشهير فلاديمير كوزمين، الذي يقدم أجمل الأغاني، بما فيها "آي ونت فورجيت يو" و"أ فيري تيل إن ماي لايف". كما يمكنهم حضور حفل العشاء الخاص بمهرجان Big Art Festival، وأيضا الاحتفالات الرائعة في "ذا ثياتر دبي" المناسبة لكافة أفراد العائلة. وتشهد الفعالية أيضاً عروضاً للموسيقي لكاتب الأغاني والمنتج الألماني ديتر بوهلين، عضو فرقة مودرن توكينغ، والمغنيين الروسيين فاليري ليونتييف ولوسيا تشيبوتينا، بالإضافة إلى عرض ترفيهي مذهل يقدمه فنانون من ذا ثياتر دبي. وينطلق في 12 منتصف الليل عرض الألعاب النارية الفريد قبل أن يقدم منسق الأغاني مجموعة من أبرز الأغاني حتى وقت متأخر من الليل.

تجارب الضيافة وتناول الطعام

كانتينX

-tالتوقيت: من الساعة 4:00 عصرا

-tالموقع: حديقة مشرف، بوابة رقم 1

-tالتفاصيل: توفر فعالية كانتينX مزيجاً رائعاً من الأطعمة اللذيذة، والعروض الترفيهية الممتعة، والألعاب المشوقة وسط أجواء الشتاء الرائعة في دبي. وتتميز نسخة هذا العام بطابع جديد، مع إضافة أربع مناطق مختلفة، لتمنح عشاق الطعام الفرصة لتجربة ألذ النكهات المتنوعة.

نادي الإمارات للجولف

-tالتوقيت: 8:00 مساءً

-tالموقع: نادي الإمارات للجولف

-tالتفاصيل: يستضيف نادي الإمارات للجولف حفلاً فخماً في الهواء الطلق يتضمن عروضاً لأشهر أغاني برونو مارس، وجورج مايكل، وروبي ويليامز، وبينك. بينما تنير الألعاب النارية سماء المكان عند منتصف الليل.

حفلة في ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ جميرا للجولف

-tالتوقيت: 7:00 مساءً

-tالموقع: ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ جميرا للجولف

-tالتفاصيل: تستضيف ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ جميرا للجولف حفل عشاء عائلي فاخر على وقع أنغام منسق الأغاني الرائعة، حيث يمكن للحضور الاستمتاع بالعروض الحية لموسيقى الروك أند رول في بالم تري كورتيارد، والتي تكرم فرقتي أواسيس وذا بوليس، مع استقبال عام 2025 بعرض مذهل للألعاب النارية عند منتصف الليل.

فندق ريكسوس بريميوم دبي

-tالتوقيت: 9:00 مساءً

-tالموقع: ريكسوس بريميوم دبي، ذا ووك، جميرا بيتش ريزيدنس

-tالتفاصيل: يستقبل ضيوف فندق ريكسوس بريميوم دبي عام 2025 مع مجموعة من منسقي الأغاني العالميين وهم دكتور آلبن، وفيدي لوغراند، وجوناس بلو، وويلي ويليام. وسيستمتع الضيوف بتشكيلة من الوجبات الخفيفة، إلى جانب مشاهدة عروض الألعاب النارية الشهيرة في جميرا بيتش ريزيدنس.

تايم أوت ماركت دبي

-tالتوقيت: 8:00 مساءً

-tالموقع: تايم أوت ماركت دبي

-tالتفاصيل: يستقبل تايم أوت ماركت دبي عام 2025 باحتفال مستوحى من رواية غاتسبي العظيم وأجواء عشرينيات القرن العشرين. وسيحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية من 17 من أفضل المطاعم المحلية، والفعاليات الترفيهية الحية مع إطلالة مباشرة لمشاهدة عرض الألعاب النارية في برج خليفة. وتشتمل كل تذكرة على بطاقة خاصة بالأطعمة والمشروبات الحصرية.

إضافة إلى ذلك، تعد فعالية حتا × مهرجان دبي للتسوق المقدمة من مجموعة عبد الواحد الرستماني "نيسان"، وجهةً شتوية مثالية في وادي حتا هب، والتي تستمر حتى 5 يناير 2025. حيث يستمتع الزوار بالتجديف بقوارب الكاياك في المياه الهادئة، والاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، والتلذذ بأشهى المأكولات، بالإضافة إلى اختبار قيادة سيارات نيسان الشهيرة. كما تقدم الفعالية خيارات متنوعة لتناول الطعام، مثل "هوم بيكري"، و"جوت برجر"، و"أدرينا". ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المذهلة أيام الجمعة والسبت خلال فترة المهرجان عند الساعة 8:00 مساءً.

وستبهر فعالية أضواء دبي سكان المدينة وزوارها، حيث تتحول الوجهات الأكثر شهرة في المدينة إلى لوحات فنية مضيئة من خلال أعمال فنية ومجسمات وزينة ضوئية تفاعلية مستوحاة من الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل، ويشمل ذلك بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وسيتي ووك، وحتا.

يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم تجارب مبهجة من خلال الأنشطة الاحتفالية الرائعة في جميع أنحاء المدينة، إلى جانب احتفالات رأس السنة الجديدة التي تشتهر بها دبي على مستوى العالم، والحفلات الموسيقية، وعروض الألعاب النارية المذهلة، مما يجعل دبي الوجهة المثالية لمشاركة اللحظات السعيدة والاحتفال بالعام الجديد.

وتتيح منصة جدول فعاليات دبي لسكان الإمارة وزوارها استكشاف مختلف الفعاليات والمهرجانات والتجارب التي تستضيفها دبي على مدار العام. لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ww.visitdubai.com/ar/whats-on/dubai-events-calendar.