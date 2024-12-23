3 جوائز تميز دولية لشرطة دبي

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 3 جوائز تميز من جائزة «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2024»، التي أعلن عن نتائجها خلال مؤتمر الجمعية المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، أن الفوز بهذه الجوائز العالمية يعكس التزام شرطة دبي بالابتكار والتطوير المستمر في تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمجتمع. ونوه بأن شرطة دبي تسعى دائماً لتحقيق التميز في جميع المجالات، وتعد هذه الجوائز تقديراً واستحقاقاً للجهود المتواصلة التي يبذلها الموظفون في كل قطاع من القطاعات الشرطية، كما أن هذا التقدير الدولي يعزز من مكانة شرطة دبي مؤسسة أمنية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال إن هذا الاستحقاق الدولي يؤكد قدرة شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تحديد استراتيجيات فعالة تسهم في تطوير الخدمات الأمنية والشرطية وتضعها في مستويات متقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي يسهم في دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي المتمثلة في المدينة الآمنة وإسعاد المجتمع.

الفئة الوظيفية

وتسلم طلبة شرطة دبي المبتعثون الجوائز، حيث منحت الجمعية الدولية لقادة الشرطة الرائد عبدالله الشحي، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جائزة التميز عن الفئة الوظيفية.

وذلك نظير جهوده الفعالة في مجال الابتكار والتطوير لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإنجازاته الملموسة، وإشرافه على قضايا دولية كبرى، إلى جانب مشاركاته في لجان ومؤتمرات ومنتديات محلية وإقليمية ودولية، وأسلوب قيادته الفعال، واستعانته بأحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية لتعزيز الأمن والأمان في المجتمع، وتفانيه في أداء الواجب لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

جائزتان في الفئة المؤسسية

كما نالت شرطة دبي جائزتين في الفئة المؤسسية، وذلك عن كل من مبادرة «على دربك»، ومنصة التطوع ممثلة بمجلس الروح الإيجابية.

«على دربك»

إلى ذلك، أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة «على دربك»، بالشراكة مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، والهادفة إلى تقديم خدمات مبتكرة ونوعية، تلبي تطلعات الجمهور، عبر التسهيل على المراجعين وإسعادهم دون الحاجة للتوجه إلى مراكز الشرطة في دبي. وتمكين أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الشرطية بطريقة سلسة ومرنة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين عبر سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقارير والخدمات.

وتقدم مبادرة «على دربك»، التي يترأس فريقها النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، 7 خدمات.

وتعد منصة التطوع التابعة لشرطة دبي رائدة في مجال التطوع، فقد بلغ عدد ساعات التطوع مليوناً و254 ألفاً و761 ساعة نفذها موظفو شرطة دبي والمتطوعون الخارجيون من مختلف الجنسيات على مدار 5 سنوات، ممن سجلوا في الفرص التطوعية التي توفرها منصة شرطة دبي للتطوع. ويعد مجلس الروح الإيجابية برئاسة فاطمة بوحجير شريكاً رئيساً بتوفيره فرصاً تطوعية للمتطوعين من موظفي شرطة دبي وأفراد المجتمع. وتهدف فعاليات وأنشطة وبرامج مجلس الروح الإيجابية إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين وتقبلهم.