«دبي المالي» يطلع على تجربة «مورو» الرقمية

ومعاذ الكبيسي، نائب الرئيس للبنية التحتية، قسم تقنية المعلومات في سلطة مركز دبي المالي العالمي. وهدفت الزيارة إلى التعرف على المرافق الرقمية المتطورة التي توفرها «مورو»، واستكشاف حلولها الذكية المتنوعة في مجالات التحول الرقمي، بما في ذلك الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، المدن الذكية، وإنترنت الأشياء.
ومن خلال «ديوا الرقمية»، نسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي وتوفير بنية تحتية رقمية متقدمة تعزز الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.
وأضاف: يسرنا استقبال وفد مركز دبي المالي العالمي، واستعراض جهودنا في دعم توجهات دبي نحو ريادة الاقتصاد الرقمي والتأكيد على تكامل جهودنا لتحقيق أهداف الاستدامة على المستوى المحلي والعالمي».
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «إن صعود دبي كمركز عالمي لاقتصاد المستقبل يستند إلى شراكات هادفة تدمج بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومات الرائدة في مجال السياسات والابتكار».
وأضاف: تجسد شراكتنا مع ديوا الرقمية ومركز بيانات «مورو» هذا التوجه، بما يعزز التزامنا المشترك بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33). وباعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، يؤدي مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في بناء اقتصاد مستدام قائم على التكنولوجيا.