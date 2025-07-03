«إسلامية دبي» تفتتح برنامج غراس الصيف

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن افتتاح فعاليات برنامجها التربوي والتثقيفي غراس الصيف 2025، في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، بحضور مجموعة من الطالبات وأولياء الأمور والكادر الإشرافي والتربوي.

وينطلق البرنامج على مرحلتين: الفترة الأولى من 7 حتى 24 يوليو، والفترة الثانية من 4 حتى 31 أغسطس.

ويهدف برنامج غراس الصيف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية لدى الأطفال واليافعين، من خلال أنشطة تعليمية وتفاعلية ضمن بيئة ثقافية آمنة ومحفّزة، من خلال زيارات ميدانية تهدف إلى ربط المشاركين بمراكز الثقافة الإسلامية في الإمارة، ومن أبرزها:

زيارة مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي ومركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية ومركز ند الشبا للنساء (ند الشبا 1) ومراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم (فرع ند الشبا).

وأكدت شيخة سلطان المري، مسؤولة برنامج غراس الصيف، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم التنشئة السليمة للأبناء، وتعزيز الانتماء الثقافي والديني لديهم، مضيفة بأن برنامج غراس الصيف يهدف إلى تنشئة جيل واثق بقيمه، قادر على التفاعل مع المجتمع بروح إيجابية ومعرفة راسخة، وتعزيز رؤية القيادة السديدة في تربية أجيال المستقبل باعتبارهم ركيزة بناء المجتمع ومستقبله.

ويأتي البرنامج ترجمةً لخطط الدائرة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين الأطفال من اكتساب المهارات الناعمة والمعارف الدينية والثقافية خلال عطلتهم الصيفية.