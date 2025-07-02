محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفلة السورية «يقين» من مرض نادر

تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بعلاج الطفلة السورية يقين إبراهيم، التي تعاني مرض ضمور العضلات الشوكية.

وكان خال الطفلة يقين قد نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ناشد فيه مساعدتها لإنقاذ حياتها.

وقال إن "يقين تعاني من مرض جيني نادر يتطلب علاجاً عاجلاً، وتتجاوز كلفته 7 ملايين درهم، ولا يتوافر إلا في عدد محدود من دول العالم ومن ضمنها مستشفى الجليلة في دبي".

وأكد والد الطفلة، إبراهيم كناكر، أن مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل معه بشكل مباشر، وأبلغه بأن سموه سيتكفل بكامل تكاليف علاج "يقين".