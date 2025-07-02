تعاون بين "طرق دبي" و"الأراضي والأملاك" في التنقل والخدمات اللوجستية

وقعّت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك، لتعزيز التكامل في مجالات التنقل والخدمات العقارية والتكامل اللوجستي، وذلك بهدف تبادل البيانات وتطوير خدمات رقمية موحدة سهلة وآمنة، وبما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية تواكب تطلعات المتعاملين وتعزز جودة الحياة في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية.

وجاءت مذكرة التفاهم، والتي تم توقيعها في مقر الهيئة، بحضور كلاً من: أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، وماجد صقر المري الرئيس التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، لتدعم رؤية الإمارة نحو تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تواكب التطلعات وتدعم أهدافها الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية الذكية والرقمية وتحسين تجربة المتعاملين، وبما يتوافق مع خطة "الخدمات الشاملة 360،" التي تمثل رؤية جديدة لخدمات سلسة استباقية تتكامل مع تطبيق دبي المشترك (دبي الآن)، والمنصات الحكومية الأخرى.

ونصت المذكرة على تعزيز أواصر التعاون بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة والاستخدام الأمثل للموارد بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية، وتوظيف التعاون المشترك لدعم دبي في أن تصبح وجهة رئيسة للخدمات اللوجستية والعقارية من خلال استراتيجيات فعالة في التسويق والتطوير، مع إمكانية التوسع فيها مستقبلاً لتتشمل مبادرات جديدة.

وأكد أحمد محبوب، حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمةِ للمتعاملين، أفراداً ومؤسسات، ووفق أرقى المعايير العالمية واستناداً إلى مبدأ تطوير وتحسين شبكة وأنظمة الحلول الذكية عبر تقديم خدمات متطورة وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تقديمها.

وأضاف أن توقيع الهيئة لمذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك يعزز من الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية لدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة ويساهم في إعادة هندسة الخدمات، التي تقدم للمتعاملين من خلال توظيف التقنيات المتقدمة وتكامل البيانات مع الهيئات المحلية والاتحادية لتطويرها.

وقال محبوب: "تُعد هذه الشراكة محطة مهمة في مسيرتنا نحو بناء منظومات رقمية متكاملة، ومن خلال ربط المعاملات العقارية بخدمات النقل، فإننا نُسهم في تقديم تجارب سلسة ومبنية على قاعدة بيانات ضخمة تساهم في تحقيق جودة الحياة في دبي".

من جانبه، قال ماجد صقر المري الرئيس التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك: "تلتزم دائرة الأراضي والأملاك بدعم مبادرات المدينة الذكية من خلال التعاون المؤسسي الفعال، وتؤكد هذه المذكرة التزامنا بتقديم خدمات موحدة واستباقية تواكب تطلعات المتعاملين والشركاء."

وأشار المري إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة بما يساهم في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحويل دبي لأذكى مدينة في العالم، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديمها.