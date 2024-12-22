100 % شهادة معيار تجربة المتعاملين الرقمية بـ«كهرباء دبي»

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 100% للمرة الثانية في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS2022)، مما يؤكد ريادتها وتميزها على مستوى العالم ونجاحها في استدامة إنجازاتها العالمية.

وحصلت الهيئة على تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً» تقديراً لأدائها الاستثنائي في مجال التحول الرقمي وتوفير تجربة رقمية ذات قيمة مضافة للمتعاملين.

ويعد هذا الإنجاز الأول عالمياً ضمن المواصفة الجديدة للشهادة التي يقدمها «المعهد الدولي لتجربة المتعاملين» (ICXI) بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI).

وشملت عملية التقييم القنوات والمنتجات الرقمية للهيئة ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، والسياسات المتعلقة بالتحول الرقمي وإسعاد المتعاملين، وآلية قياس الأداء والنتائج. وتضمنت عملية التقييم زيارات ميدانية لمجموعة من مراكز الخدمة ومركز رعاية المتعاملين (مركز الاتصال).

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بفضل التوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت الهيئة مثالاً يحتذى على مستوى العالم في النضوج الرقمي، وتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة وسعادة المعنيين.

وتوفر البنية التحتية الرقمية القوية والآمنة للهيئة بيئة محفزة على تسريع عجلة التحول الرقمي ومواصلة الارتقاء بمستوى الأداء، وترسيخ الجاهزية والمرونة والاستباقية في الاستجابة للمتغيرات ومواكبة التوجهات العالمية.

وقد كانت الهيئة أول مؤسسة على مستوى العالم تتبنى وتطبق معايير ومتطلبات شهادة المواصفة العالمية في تجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS2022) في عام 2022، وحصلت الهيئة منذ ذلك الحين على نسبة 100% في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية (IDCXS2022)، وذلك من التقييم الأول للمعيار العالمي الجديد.

وتضع الإنجازات العالمية التي نحققها على كاهلنا المزيد من المسؤولية للمحافظة على مكانتنا التنافسية بوصفنا واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم على كافة الأصعدة».

وأضاف معالي الطاير: «نلتزم بالمحافظة على المراتب الأولى لنبقى من أكثر المؤسسات الحكومية تميزاً في الكفاءة والأداء الحكومي في دبي، ومرجعاً عالمياً في تطوير وتطبيق أعلى معايير وممارسات التميز في جميع أنشطتنا وعملياتنا التشغيلية.

وتعتبر الهيئة سبّاقة محلياً وعالمياً في تبنيها لمفهوم الخدمات الرقمية المتكاملة، وفي مجال إدارة وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية؛ من حيث توافرية الخدمات المقدمة وجودتها. ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 99.50% خلال الربع الثالث من العام 2024».