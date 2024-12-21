"طرق دبي" تستكمل أعمال التوسعة المرورية على تقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع آل مكتوم

استكملت هيئة الطرق والمواصلات أعمال التوسعة المرورية على تقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع آل مكتوم بطول 500 متر، وذلك من خلال إضافة مسار حر للمركبات القادمة من دوار الساعة بالاتجاه إلى شارع الخليج، وإضافة مسار للقادمين من شارع الخليج إلى تقاطع عمر بن الخطاب وبالاتجاه إلى دوار الساعة، وزيادة المساحة التخزينية للمسار الحر للمركبات القادمة من شارع الخليج إلى تقاطع عمر بن الخطاب بالاتجاه إلى شارع نايف، وتأتي هذه الأعمال ضمن استراتيجية الهيئة الساعية إلى تعزيز الكفاءة والقدرة التشغيلية للطرق، وتحسين انسيابية حركة المركبات وسلامة مستخدمي الطريق بإمارة دبي، بما يخدم استراتيجية الهيئة في تحقيق الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام.

وأشارت الهيئة إلى أن التحسينات المرورية تخدم أصحاب المركبات ورواد المناطق المحيطة بتقاطع شارع عمر بن الخطاب، وذلك من خلال رفع الكفاءة المرورية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة تزيد عن 20%، وتقليل متوسط زمن التأخير بنسبة 47% من 160 ثانية إلى 75 ثانية خلال أوقات الذروة المسائية.

حرصت الهيئة خلال تنفيذ أعمال التوسعة المرورية في الحافظ على الكفاءة التشغيلية لتقاطع عمر بن الخطاب مع شارع آل مكتوم وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إلى جانب التأكد أثناء تنفيذ أعمال التحسينات من سلامة مستخدمي التقاطع من أصحاب المركبات والأفراد من المشاة، وبالتالي استدامة الحركة المرورية، وتقليل الازدحامات وطوابير الانتظار للمركبات خلال مراحل إنجاز الحلول المرورية.

وتؤكد الهيئة على استمرارية تنفيذ الحلول المرورية السريعة والتحسينات اللازمة لتغطية كافة الطرق الرئيسية التي تمتاز بالكثافة المرورية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتماشى مع النمو المستمر لإمارة دبي، وتحقيق الغاية الإستراتيجية في رفاهية الحياة لسكان وزوار إمارة دبي.